Selebrasi Ronaldo, Hati Messi! Cerita Unik Wonderkid Persebaya Surabaya Dava Yunna Cetak Gol Timnas Indonesia U-17

Dava Yunna menjelaskan makna selebrasi siu usai mencetak gol salto spektakuler untuk Timnas Indonesia U-17.
JawaPos.com–Kemenangan telak Timnas Indonesia U-17 atas Timor Leste tak hanya menghadirkan skor meyakinkan, tapi juga cerita menarik dari sosok muda milik Persebaya Surabaya. Dava Yunna, sang wonderkid Green Force, mencuri perhatian lewat gol salto spektakuler sekaligus pengakuan unik soal idolanya.
Timnas Indonesia membungkam Timor Leste dengan skor 4-0 dalam laga penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam. Dominasi Garuda Muda terasa sejak awal hingga akhirnya ditutup dengan gol indah dari Dava Yunna di pengujung babak pertama.
Gol keempat Timnas Indonesia lahir lewat aksi akrobatik yang jarang terlihat di level usia muda. Dava Yunna sukses mencetak gol salto pada menit ke-41 setelah menerima umpan sundulan matang dari Sean Rahman.
Aksi tersebut langsung memantik sorakan suporter yang memenuhi stadion. Momen itu menjadi salah satu highlight paling mencolok dalam pertandingan yang berlangsung berat sebelah tersebut.
Menariknya, Dava mengaku gol salto tersebut bukan hasil latihan khusus atau skenario tertentu. Semua terjadi secara spontan, bahkan diawali candaan dari rekan setim sebelum pertandingan dimulai.
”Iya, tadi sebelum berangkat teman-teman sempat bilang nanti golin salto, terus bisa kejadian,” kata Dava. Kalimat itu seolah menggambarkan bagaimana momen besar bisa lahir dari hal sederhana di ruang ganti.
Dia menegaskan tidak memiliki inspirasi khusus saat melakukan aksi salto tersebut. Dava hanya memanfaatkan situasi bola yang datang dan mencoba menyelesaikannya dengan cara terbaik.
Kepercayaan diri dan insting tajam menjadi kunci utama dalam proses gol tersebut. Hal itu sekaligus menunjukkan kualitas individu pemain binaan Elite Pro Academy Persebaya Surabaya yang semakin matang.
Selain faktor teknik, Dava juga menyoroti peran suporter yang hadir langsung di stadion. Dukungan penuh dari tribun dianggap memberikan energi tambahan bagi para pemain muda untuk tampil tanpa beban.
