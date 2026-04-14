Yakin Bisa Comeback, Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai Siap Mati di Lapangan Lawan PSG

Dominik Szoboszlai yakin Liverpool bisa bangkit lawan PSG di Anfield! (ig @szoboszlaidominik)
JawaPos.com–Liverpool menghadapi ujian besar di leg kedua perempat final Liga Champions UEFA. Tertinggal dua gol dari Paris Saint-Germain, The Reds wajib tampil sempurna jika ingin menjaga mimpi mereka tetap hidup di Eropa.
Misi itu jelas tidak mudah. Tapi bagi gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai, ini bukan soal mudah atau sulit, ini soal seberapa jauh mereka mau berjuang kontra PSG di liga champions.
Melansir Sports Illustrated, gelandang asal Hungaria itu bahkan mengeluarkan pernyataan yang cukup panas jelang laga krusial di Anfield. ”Liverpool akan mengerahkan semua kemampuan. Kami akan memberikan yang terbaik lawan PSG di liga champions,” kata Dominik Szoboszlai.
”Dari menit pertama hingga menit ke-90, semoga itu sudah cukup, tetapi bahkan jika pertandingan berlangsung lebih lama, 120, 125 (menit). Jadi, saya siap mati di lapangan besok, saya rasa saya bisa berbicara mewakili semua pemain karena kami sangat menginginkannya, kami telah bekerja keras untuk itu. Dan dalam satu pertandingan, apa pun bisa terjadi di Anfield,” imbuh dia.
Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Meski kalah 2-0 di leg pertama, Liverpool sebenarnya tampil cukup dominan. Masalahnya hanya satu yaitu efektivitas. PSG lebih klinis, sementara The Reds gagal memaksimalkan peluang.
Kini, semuanya akan ditentukan di Anfield tempat yang sudah berkali-kali jadi saksi comeback dramatis Liverpool di Eropa. Szoboszlai pun percaya bahwa laga ini bisa jadi salah satu momen terbesar dalam karirnya.
”Secara pribadi, saya sangat percaya karena saya tahu apa yang mampu kami lakukan. Saya tahu pemain seperti apa yang kami miliki, saya tahu mentalitas seperti apa yang kami miliki dan kami telah menunjukkannya berkali-kali. Mungkin tidak setiap saat, tetapi berkali-kali dan itulah yang kami butuhkan besok sejak awal pertandingan,” Dominik Szoboszlai.
”Tentu saja, ini akan menjadi salah satu comeback terbesar dalam karir saya, mungkin. Terutama saat Liverpool melawan PSG di perempat final Liga Champions setelah tertinggal 2-0. Saya bisa mengatakan ini akan menjadi comeback terbesar dalam karir saya,” sambung dia.
”Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan dan memberikan semua yang kita bisa. Di akhir pertandingan, jika Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda telah memberikan segalanya dan tetap saja tidak lolos, Anda tetap bisa tetap tegak dan berkata bahwa kita telah mencoba,” papar Dominik Szoboszlai.
