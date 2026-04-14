Comeback atau Tersingkir? Liverpool Dihantam Krisis Pemain Jelang Duel Krusial Lawan PSG

Arne Slot saat hadiri konferensi pers jelang pertandingan. (Mirror)
JawaPos.com - Liverpool menghadapi tantangan berat jelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, Rabu (15/4). Selain harus mengejar defisit dua gol, The Reds juga dibayangi krisis pemain akibat badai cedera.
Tim asuhan Arne Slot sebelumnya tumbang 0-2 pada leg pertama di Parc des Princes. Hasil tersebut sebenarnya bisa lebih buruk, mengingat PSG tampil dominan dengan 18 tembakan, enam mengarah ke gawang, serta menciptakan 2,35 expected goals (xG). Gol dari Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia membuat Liverpool berada di posisi sulit.
Meski demikian, peluang comeback di Anfield belum sepenuhnya tertutup. Liverpool hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk memaksakan perpanjangan waktu, atau lebih untuk lolos langsung ke semifinal Liga Champions pertama mereka dalam empat tahun terakhir.
Namun, situasi semakin rumit karena sejumlah pemain kunci dipastikan absen. Kiper utama Alisson Becker masih menepi akibat cedera dan diperkirakan baru kembali di akhir musim. Gelandang Wataru Endo bahkan harus mengakhiri musim lebih cepat setelah mengalami cedera kaki serius pada Februari.
Masalah juga terjadi di lini belakang. Giovanni Leoni masih menjalani pemulihan cedera ACL sejak debutnya melawan Southampton pada September 2025, sementara Conor Bradley juga absen lama karena cedera lutut.
Kondisi Curtis Jones turut menjadi perhatian. Gelandang muda itu sempat mengalami masalah otot di bagian selangkangan saat Liverpool mengalahkan Fulham 2-0. Slot bahkan sempat meragukan kesiapannya menghadapi PSG.
"Ia merasakan sedikit masalah di selangkangan. Saya akan terkejut jika ia siap untuk Selasa," ujar Slot.
Namun, kabar baik datang jelang pertandingan. Jones terlihat mengikuti sesi latihan bersama tim di AXA Training Centre, membuka peluang tampil meski belum bisa dipastikan.
Di kubu lawan, PSG justru mendapat tambahan tenaga. Penyerang muda Bradley Barcola telah kembali ke skuad setelah pulih dari cedera ligamen pergelangan kaki yang membuatnya absen selama sebulan.
