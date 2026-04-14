PSG Dalam Kepercayaan Diri Tinggi Jelang Leg Kedua Kontra Liverpool, Siap Lewati Momen-Momen Sulit di Anfied

Ilustrasi Liverpool vs PSG di UEFA Champions League. (khelnow)
JawaPos.com–Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique mengatakan, siap melewati momen-momen sulit di Stadion Anfield saat bersua tuan rumah Liverpool pada leg kedua perempat Liga Champions 2025/2026, Rabu (15/4) dini hari WIB.
”Kami tahu akan ada momen-momen sulit. Saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang sangat ketat," kata Enrique, dikutip dari laman resmi PSG dilansir dari Antara, Selasa (14/4).
PSG datang ke pertandingan tersebut berbekal kemenangan 2-0 pada leg pertama. Namun, Enrique mengatakan, kemenangan dua gol itu tidak terlalu berarti karena Liverpool mempunyai segalanya untuk membalikkan keadaan, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri.
Dia pun meminta anak-anak asuhnya untuk menjaga fokus sejak menit awal. Sebab, di sepak bola modern jalannya pertandingan bisa berubah cepat.
”Dalam sepak bola modern, jalannya pertandingan bisa berubah dengan sangat cepat. Dalam lima menit, anda bisa mencetak dua gol atau kebobolan dua gol,” kata Enrique.
Pertandingan leg kedua itu akan menjadi kunjungan kedua skuad berujuluk Les Parisiens ke Anfield dalam satu tahun terakhir setelah kemenangan yang mengantarkan mereka lolos dari babak 16 besar Liga Champions musim lalu.
Ketika itu, PSG menang 1-0 dalam waktu normal dan babak tambahan waktu di Anfield, yang membuat agregat menjadi 1-1. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti dan di babak ini PSG sukses memenangkannya.
Soal target timnya di leg kedua nanti, Enrique mengatakan mentalitas timnya bukan untuk bermain aman, melainkan datang untuk memenangkan pertandingan.
”Kami memiliki pola pikir yang sama seperti tahun lalu saat datang ke sini, ketika kami harus memenangkan leg kedua karena kami kalah di leg pertama,” kata pelatih asal Spanyol tersebut.
