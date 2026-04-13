Sri Wahyuni
14 April 2026, 01.08 WIB

Prediksi Liverpool FC vs Paris Saint-Germain: Tertinggal Dua Gol, Mampukah The Reds Bangkit?

Ilustrasi Liverpool vs PSG di UEFA Champions League. (khelnow)

JawaPos.com–Liverpool FC akan menjalani laga hidup dan mati saat menjamu Paris Saint-Germain pada leg kedua perempat final UEFA Champions League musim 2025/2026. Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Anfield, Rabu (15/4).

Tim asuhan Arne Slot datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Fulham di ajang Premier League. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi The Reds jelang duel krusial ini. Namun, tekanan besar tetap menghantui karena Liverpool tertinggal agregat dua gol dari PSG.

Untuk bisa melaju ke semifinal, Liverpool wajib tampil sempurna kontra PSG. Strategi yang matang dan efektivitas di lini depan akan menjadi kunci, mengingat sedikit kesalahan saja bisa membuat mereka tersingkir dari kompetisi Eropa.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain datang dengan performa impresif. Pasukan Luis Enrique tengah dalam tren positif dengan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Keunggulan agregat dua gol membuat PSG berada di posisi lebih nyaman untuk mengontrol jalannya pertandingan.

PSG juga memiliki kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan Liverpool di Liga Champions musim lalu. Dengan skuad bertabur bintang, tim asal Prancis ini diprediksi tidak akan bermain bertahan dan tetap memberikan tekanan sejak awal laga.

Dari kubu Liverpool, Mohamed Salah dipastikan akan menjadi tumpuan utama. Penyerang berusia 33 tahun itu diharapkan mampu membawa perubahan setelah sebelumnya absen pada leg pertama. Performa Salah akan sangat menentukan peluang comeback The Reds.

Sementara itu, PSG mengandalkan ketajaman Khvicha Kvaratskhelia yang tampil gemilang musim ini dengan catatan delapan gol dan empat assist di Liga Champions. Dia menjadi ancaman serius bagi lini belakang Liverpool.

Fakta Menarik Jelang Laga

  • PSG mencatat lima kemenangan beruntun
  • Liverpool meraih dua kemenangan dari lima laga terakhir
  • Dari tujuh pertemuan, PSG unggul dengan empat kemenangan

Prediksi Susunan Pemain

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
