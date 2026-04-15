Mikel Arteta Dikritik Keras, Latihan Aneh Arsenal Dikhawatirkan Ganggu Performa Tim

JawaPos.com–Tekanan terhadap Mikel Arteta semakin meningkat di fase krusial musim ini. Pelatih Arsenal itu kini mendapat sorotan tajam setelah metode latihan timnya dinilai tidak biasa dan berpotensi menjadi bumerang.

Kritik datang dari sosok pelatih senior sepak bola Inggris, Sam Allardyce. Dia menilai pendekatan yang digunakan Mikel Arteta memang menunjukkan inovasi, tetapi cara penyampaiannya ke publik justru bisa menimbulkan masalah untuk arsenal.

Belakangan, beredar sejumlah video latihan Arsenal di bawah Mikel Arteta yang cukup unik. Dalam salah satu sesi, para pemain terlihat melakukan latihan sambil menyeimbangkan pulpen di ujung jari.

Selain itu, latihan juga disebut menggunakan visual berbasis kecerdasan buatan yang menyerupai konten media sosial. Bagi sebagian orang, metode tersebut mungkin dianggap kreatif. Namun, di tengah tekanan perebutan gelar, langkah itu justru memunculkan tanda tanya besar.

Allardyce mengaku tidak keberatan dengan eksperimen dalam dunia kepelatihan. Dia bahkan menyebut dirinya juga pernah mencoba berbagai pendekatan berbeda selama berkarir. Meski begitu, dia menekankan bahwa tidak semua hal perlu dipublikasikan.

Menurut dia, membuka metode latihan yang tidak biasa ke publik bisa memicu persepsi negatif, terutama jika hasil tim tidak sesuai harapan. Dia khawatir hal itu justru membuat pemain terlihat bingung atau kehilangan fokus.

”Melakukan sesuatu yang berbeda itu sah-sah saja. Tapi tidak semua harus diperlihatkan. Kalau hasilnya tidak bagus, itu bisa jadi bahan kritik yang besar,” ujar Allardyce dikutip dari thesun.uk.co.

Situasi ini semakin menarik karena Arsenal sedang berada dalam tekanan tinggi. Setelah tiga musim beruntun finis di posisi kedua, musim ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk akhirnya meraih gelar.