Klasemen Liga Inggris: Manchester City Pangkas Jarak dengan Arsenal

Manchester City pangkas jarak dengan Arsenal. (X/premierleague)
JawaPos.com–Manchester City berhasil memangkas jarak dengan Arsenal pada klasemen sementara Liga Inggris setelah rampungnya rangkaian pertandingan pekan ke-32. Manchester City yang menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris kini hanya berjarak enam poin dengan Arsenal di posisi pertama, demikian catatan Premier League dilansir dari Antara.
Keberhasilan Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal hadir berkat kemenangan mereka atas Chelsea dengan skor 3-0 pada pekan 32 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (12/4) waktu setempat. Manchester City mengemas kemenangan atas Chelsea berkat gol yang dicetak Nico O'Reilly, Marc Guehi, dan Jeremy Doku.
Kemenangan membuat Manchester City memiliki 64 poin dari 31 pertandingan. Mereka terpaut enam poin dari Arsenal yang telah memainkan 32 laga.
Selain kemenangan atas Chelsea, keberhasilan memangkas jarak Manchester City juga hadir akibat kekalahan Arsenal ketika menjamu Bournemouth. Arsenal harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 pada pekan 32 Liga Inggris ketika menjamu Bournemouth di Stadion Emirates, London, Sabtu (13/4) waktu setempat.
Pada pertandingan tersebut Bournemouth meraih kemenangan berkat gol Eli Junior Kroupi dan Alex Scott. Sedangkan Arsenal sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Viktor Gyokeres.
Sementara itu, Tottenham kini terjebak di zona degradasi klasemen sementara Liga Inggris setelah menelan kekalahan 0-1 dari Sunderland di Stadion of Light, Sunderland, Minggu (13/4) waktu setempat. Saat ini Tottenham menempati peringkat ke-18 klasemen sementara Liga Inggris dengan 30 poin dari 32 pertandingan, terpaut dua poin dari zona aman.
West Ham 4 - 0 Wolves
Arsenal 1 - 2 Bournemouth
Brentford 2 - 2 Everton
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026