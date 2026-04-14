Klasemen Liga Inggris: Manchester City Pangkas Jarak dengan Arsenal

JawaPos.com–Manchester City berhasil memangkas jarak dengan Arsenal pada klasemen sementara Liga Inggris setelah rampungnya rangkaian pertandingan pekan ke-32. Manchester City yang menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris kini hanya berjarak enam poin dengan Arsenal di posisi pertama, demikian catatan Premier League dilansir dari Antara.

Keberhasilan Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal hadir berkat kemenangan mereka atas Chelsea dengan skor 3-0 pada pekan 32 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (12/4) waktu setempat. Manchester City mengemas kemenangan atas Chelsea berkat gol yang dicetak Nico O'Reilly, Marc Guehi, dan Jeremy Doku.

Kemenangan membuat Manchester City memiliki 64 poin dari 31 pertandingan. Mereka terpaut enam poin dari Arsenal yang telah memainkan 32 laga.

Selain kemenangan atas Chelsea, keberhasilan memangkas jarak Manchester City juga hadir akibat kekalahan Arsenal ketika menjamu Bournemouth. Arsenal harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 pada pekan 32 Liga Inggris ketika menjamu Bournemouth di Stadion Emirates, London, Sabtu (13/4) waktu setempat.

Pada pertandingan tersebut Bournemouth meraih kemenangan berkat gol Eli Junior Kroupi dan Alex Scott. Sedangkan Arsenal sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Viktor Gyokeres.

Sementara itu, Tottenham kini terjebak di zona degradasi klasemen sementara Liga Inggris setelah menelan kekalahan 0-1 dari Sunderland di Stadion of Light, Sunderland, Minggu (13/4) waktu setempat. Saat ini Tottenham menempati peringkat ke-18 klasemen sementara Liga Inggris dengan 30 poin dari 32 pertandingan, terpaut dua poin dari zona aman.

Hasil lengkap pekan 32 Liga Inggris West Ham 4 - 0 Wolves

Arsenal 1 - 2 Bournemouth