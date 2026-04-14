Deretan Tragedi 'Nyaris Juara Lalu jadi Satpam Trofi' di Liga Inggris: Arsenal Terancam Ulang Sejarah!

Skuad tim Arsenal (Instagram @arsenal)
JawaPos.com - Persaingan gelar Liga Inggris musim 2025/2026 kembali menghadirkan cerita yang menegangkan. Arsenal yang sempat tampil konsisten dan memimpin klasemen kini mulai menghadapi tekanan besar di menjelang akhir musim Premiere League.
Situasi ini mengingatkan publik pada berbagai kisah kegagalan juara paling menyakitkan dalam sejarah Premier League.
Dalam beberapa pekan terakhir, performa Arsenal terlihat mulai goyah. Hasil yang tidak maksimal membuat jarak poin dengan pesaing semakin menipis. Padahal sebelumnya, mereka sempat dianggap sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar.
Fenomena seperti ini bukan hal baru di Liga Inggris. Sejarah mencatat banyak tim yang sudah berada di jalur juara, tetapi justru terpeleset di saat-saat krusial. Dalam istilah kekinian di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, tim yang mengalami momen ini kerap disebut sebagai 'Satpam Trofi'. Ungkapan satir ini merujuk pada tim yang tampil dominan dan memimpin klasemen di awal, tapi akhirnya hanya jadi runner up lantaran disalip tim lain yang tadinya berada di bawah.
Tekanan mental, jadwal padat, hingga kehilangan momentum menjadi faktor yang sering berulang.
Salah satu contoh yang cukup diingat adalah Tottenham Hotspur pada musim 2015/2016. Meski tidak selalu memimpin klasemen, mereka sempat berada dalam posisi ideal untuk merebut gelar.
Namun, konsistensi Leicester City membuat Tottenham kehilangan peluang, bahkan harus turun ke posisi ketiga di akhir musim.
Kisah serupa juga dialami Norwich City pada musim perdana Premier League 1992/1993. Mereka sempat memimpin klasemen dalam waktu yang cukup lama.
Namun, performa mereka menurun di paruh kedua musim, sehingga Manchester United berhasil mengambil alih dan keluar sebagai juara.
