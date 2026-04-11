Arsenal Kalah dari Bournemouth, Mikel Arteta Minta Skuadnya Bangkit Jelang Hadapi Manchester City

JawaPos.com - Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal harus segera bangkit setelah mengalami kekalahan melawan Bournemouth di Liga Inggris pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (11/4).

Arteta menilai Arsenal banyak membuang peluang dan Bournemouth berhasil memanfaatkan peluangnya dengan baik. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai level permainan tim asuhannya menurun.

"Kami sangat konsisten. Hal itu bisa terjadi, ini sepak bola dan terkadang Anda harus memberikan pujian kepada lawan atas cara mereka memanfaatkan peluang," kata Arteta setelah pertandingan kepada TNT Sports yang dikutip dari Sky Sports, Sabtu (11/4).

Bournemouth tampil mengejutkan yang membuat publik Emirates Stadium terdiam berkat gol dari Junior Kroupi di menit ke-17. Arsenal baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-35 melalui gol penalti dari Viktor Gyokeres.

Arsenal benar-benar tidak bisa berkutik setelah Bournemouth unggul melalui gol yang dicetak oleh Alex Scott di menit ke-74. Hingga laga berakhir, Arsenal tidak mampu menyamakan kedudukan dan harus mengalami kekalahan keempatnya di Liga Inggris.

"Saya tidak tahu berapa banyak peluang yang mereka miliki, tetapi mereka memanfaatkan peluang kami dengan maksimal, dan kami jauh dari level permainan kami hari ini. Hal itu sangat menyakitkan bagi para pemain, dan memang harus begitu. Kalian harus menerimanya dengan lapang dada dan tidak ada lagi area abu-abu sekarang," imbuh Arteta.

Sebagai pelatih, Arteta ingin tim asuhannya segera bangkit dari kekalahan. Dia juga ingin para pemainnya menampilkan performa terbaik di sisa laga hingga akhir musim nanti yang sangat krusial untuk perebutan gelar juara Liga Inggris.

"Kamu harus bangkit dan berjuang, atau kamu akan tersingkir. Itulah yang dibutuhkan sekarang. Ini pekan yang penting, banyak yang dipertaruhkan. Kami masih berada di posisi yang baik di kedua kompetisi, tetapi kami perlu berbuat lebih baik, itu sudah pasti," jelas pelatih 44 tahun tersebut.

Meski mengalami kekalahan dan level permainan yang menurun, Arteta tidak mengkritik para pemainnya.