Andre Rizal Hanafi
15 April 2026, 12.45 WIB

Leeds Kalahkan Manchester United, Haaland Ikut Rayakan dengan Sindiran Tipis

Pep Guardiola dan Erling Haaland. (Visionhaus)

JawaPos.com–Kemenangan Leeds United atas Manchester United di Old Trafford tak hanya berdampak pada klasemen. Tapi juga memicu reaksi menarik dari salah satu bintang Premier League, Erling Haaland.

Leeds United sukses mencuri tiga poin penting lewat kemenangan 2-1 dalam laga yang berlangsung sengit. Hasil ini terasa spesial karena menjadi kemenangan tandang pertama mereka di markas Manchester United sejak puluhan tahun lalu.

Selain itu, tambahan poin dari Manchester United tersebut juga membantu Leeds United menjauh dari ancaman zona degradasi.

Dalam pertandingan tersebut, Leeds tampil efektif sejak awal. Noah Okafor menjadi pembeda dengan mencetak dua gol di babak pertama. Performa agresif Leeds membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan.

Situasi Manchester United semakin rumit setelah Lisandro Martinez harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu merah. Insiden itu terjadi setelah dia terlibat pelanggaran terhadap Dominic Calvert-Lewin, yang membuat tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang.

Meski dalam kondisi kurang ideal, United sempat memberikan perlawanan. Casemiro mencetak gol balasan yang sempat membuka harapan. Namun, Leeds mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Perhatian publik justru ikut tertuju pada reaksi Haaland. Penyerang Manchester City tersebut mengunggah momen dirinya tengah menonton pertandingan dari rumah.

Dikutip dari thesun.uk.co dalam unggahan itu, Haaland hanya menuliskan dua kata singkat. ”Get in,” tulis Haaland.

Meski terdengar sederhana, banyak yang menilai kalimat tersebut sebagai bentuk sindiran halus kepada Manchester United, rival sekota klub yang dia bela saat ini.

