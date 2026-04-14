Kalahkan King Emyu 2-1 di Kandang, Pelatih Leeds United Ungkap Rahasia Kemenangan atas Manchester United

Pelatih Leeds United, Daniel Farke. (Dok. Getty Images via BBC))
JawaPos.com - Pelatih Leeds United Daniel Farke mengatakan, bermain ofensif menjadi kunci kemenangan 2-1 timnya atas tuan rumah Manchester United (MU) pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Old Trafford, Selasa dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.
"Saya rasa kuncinya hari ini adalah bermain berani dan tampil menyerang. Kalau hanya bertahan dan mencoba ‘parkir bus’, tidak mungkin bisa membawa pulang poin dari Old Trafford," ujar Farke dikutip dari laman resmi Leeds United.
Juru taktik berkebangsaan Jerman itu mengatakan, sejak babak pertama timnya telah tampil bagus dengan mendominasi fase permainan sebanyak mungkin, termasuk dalam penguasaan bola, dan berani menekan lawan.
Pada babak pertama, berdasarkan catatan laman statistik sepak bola Fotmob, Leeds United memperlihatkan agresivitas dalam menyerang dengan memiliki lima tembakan tepat sasaran dari 10 percobaan.
Hal itu membuat mereka mencetak dua gol melalui Noah Okafor (5', 29') sebelum jeda.
Setelah turun minum, Farke melanjutkan, timnya seharusnya bisa mencetak tiga atau empat gol.
Baca Juga:Klaim Hadirkan Pengalaman Baru Berbasis Teknologi, Indonesia Open 2026 Dijanjikan Tampil Beda
Namun, Leeds tidak bisa melakukannya. Justru MU, yang bertanding dengan 10 pemain setelah Lisandro Martinez dikartu merah pada menit ke-56, yang memperkecil kedudukan berkat gol Casemiro (69').
Menurut Farke, salah satu faktor kegagalan Leeds menambah skor pada babak kedua adalah kualitas, lantaran mereka mereka baru saja promosi ke divisi teratas Liga Inggris musim ini.
"Kami adalah tim promosi yang tidak selalu tampil tanpa kesalahan. Di sisi lain, kami menghadapi tim top yang punya pemain berkualitas dari bangku cadangan," kata pelatih berusia 49 tahun itu.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026