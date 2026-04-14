Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
14 April 2026, 23.36 WIB

Kalahkan King Emyu 2-1 di Kandang, Pelatih Leeds United Ungkap Rahasia Kemenangan atas Manchester United

Pelatih Leeds United, Daniel Farke. (Dok. Getty Images via BBC)) - Image

Pelatih Leeds United, Daniel Farke. (Dok. Getty Images via BBC))

JawaPos.com - Pelatih Leeds United Daniel Farke mengatakan, bermain ofensif menjadi kunci kemenangan 2-1 timnya atas tuan rumah Manchester United (MU) pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Old Trafford, Selasa dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

"Saya rasa kuncinya hari ini adalah bermain berani dan tampil menyerang. Kalau hanya bertahan dan mencoba ‘parkir bus’, tidak mungkin bisa membawa pulang poin dari Old Trafford," ujar Farke dikutip dari laman resmi Leeds United.

Juru taktik berkebangsaan Jerman itu mengatakan, sejak babak pertama timnya telah tampil bagus dengan mendominasi fase permainan sebanyak mungkin, termasuk dalam penguasaan bola, dan berani menekan lawan.

Pada babak pertamaberdasarkan catatan laman statistik sepak bola Fotmob, Leeds United memperlihatkan agresivitas dalam menyerang dengan memiliki lima tembakan tepat sasaran dari 10 percobaan.

Hal itu membuat mereka mencetak dua gol melalui Noah Okafor (5', 29') sebelum jeda.

Setelah turun minum, Farke melanjutkan, timnya seharusnya bisa mencetak tiga atau empat gol.

Namun, Leeds tidak bisa  melakukannya. Justru MU, yang bertanding dengan 10 pemain setelah Lisandro Martinez dikartu merah pada menit ke-56, yang memperkecil kedudukan berkat gol Casemiro (69').

Menurut Farke, salah satu faktor kegagalan Leeds menambah skor pada babak kedua adalah kualitas, lantaran mereka mereka baru saja promosi ke divisi teratas Liga Inggris musim ini.

"Kami adalah tim promosi yang tidak selalu tampil tanpa kesalahan. Di sisi lain, kami menghadapi tim top yang punya pemain berkualitas dari bangku cadangan," kata pelatih berusia 49 tahun itu.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Michael Carrick Tegaskan Tidak Ada Tindakan Agresif di Insiden Lisandro Martinez dan Dominic Calvert-Lewin - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Tegaskan Tidak Ada Tindakan Agresif di Insiden Lisandro Martinez dan Dominic Calvert-Lewin

14 April 2026, 20.05 WIB

Insiden Tarik Rambut Berujung Kartu Merah Lisandro Martinez, Berikut Penjelasannya! - Image
Sepak Bola Dunia

Insiden Tarik Rambut Berujung Kartu Merah Lisandro Martinez, Berikut Penjelasannya!

14 April 2026, 17.57 WIB

Manchester United Telan Kekalahan 1-2 Ketika Jamu Leeds United - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Telan Kekalahan 1-2 Ketika Jamu Leeds United

14 April 2026, 13.03 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore