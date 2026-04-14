Kalahkan King Emyu 2-1 di Kandang, Pelatih Leeds United Ungkap Rahasia Kemenangan atas Manchester United

JawaPos.com - Pelatih Leeds United Daniel Farke mengatakan, bermain ofensif menjadi kunci kemenangan 2-1 timnya atas tuan rumah Manchester United (MU) pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Old Trafford, Selasa dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

"Saya rasa kuncinya hari ini adalah bermain berani dan tampil menyerang. Kalau hanya bertahan dan mencoba ‘parkir bus’, tidak mungkin bisa membawa pulang poin dari Old Trafford," ujar Farke dikutip dari laman resmi Leeds United.

Juru taktik berkebangsaan Jerman itu mengatakan, sejak babak pertama timnya telah tampil bagus dengan mendominasi fase permainan sebanyak mungkin, termasuk dalam penguasaan bola, dan berani menekan lawan.

Pada babak pertama, berdasarkan catatan laman statistik sepak bola Fotmob, Leeds United memperlihatkan agresivitas dalam menyerang dengan memiliki lima tembakan tepat sasaran dari 10 percobaan.

Hal itu membuat mereka mencetak dua gol melalui Noah Okafor (5', 29') sebelum jeda.

Setelah turun minum, Farke melanjutkan, timnya seharusnya bisa mencetak tiga atau empat gol.

Namun, Leeds tidak bisa melakukannya. Justru MU, yang bertanding dengan 10 pemain setelah Lisandro Martinez dikartu merah pada menit ke-56, yang memperkecil kedudukan berkat gol Casemiro (69').

Menurut Farke, salah satu faktor kegagalan Leeds menambah skor pada babak kedua adalah kualitas, lantaran mereka mereka baru saja promosi ke divisi teratas Liga Inggris musim ini.