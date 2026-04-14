Manchester United Telan Kekalahan 1-2 Ketika Jamu Leeds United

Gelandang Manchester United Casemiro cetak gol ke gawang Leeds United, Senin (13/4) waktu setempat. (x.com/ManUtd)
JawaPos.com–Manchester United menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2 ketika menjamu Leeds United pada pekan 32 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin (13/4) waktu setempat.
Pada pertandingan ini Leeds United dapat unggul terlebih dahulu melalui dua gol Noah Okafor. Manchester United sempat memperkecil ketertinggalan lewat Casemiro, demikian catatan Premier League dilansir dari Antara.
Meski menelan kekalahan, Manchester United masih menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 55 poin dari 32 laga. Mereka terpaut 15 poin dari Arsenal di posisi pertama.
Sebaliknya kemenangan membuat Leeds United kini berada di posisi 15 klasemen sementara Liga Inggris dengan 36 poin dari 32 pertandingan, unggul enam poin dari zona degradasi.
Meski bertindak sebagai tamu, Leeds langsung menggebrak ketika laga dimulai dan sempat memiliki peluang. Tembakan Dominic Calvert-Lewin masih dapat dibendung kiper MU Senne Lammens.
Leeds berhasil unggul terlebih dahulu pada menit kelima melalui tembakan keras yang dilepaskan Noah Okafor. Skor berubah menjadi 1-0.
Skuad asuhan Daniel Farke berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 melalui gol kedua yang diciptakan Noah Okafor pada menit 29.
Memasuki babak kedua, MU langsung mengambil inisiatif menyerang dan sempat memiliki peluang. Tembakan Benjamun Sesko dapat diblok lini pertahanan Leeds.
Ketika berupaya mengejar ketertinggalan, MU harus bermain dengan 10 orang sejak menit 56 setelah bek tengah Lisandro Martinez diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Meski harus bermain dengan 10 orang, MU tetap menyerang Leeds.
