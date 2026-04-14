Manchester United Keok dari Leeds, Respons Bruno Fernandes soal Wasit Bikin Flashback ke Era Mourinho

Kapten Manchester United Bruno Fernandes. (Dok Sky Sports)
JawaPos.com - Kekalahan Manchester United dari Leeds United menghadirkan cerita menarik, bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga reaksi sang kapten, Bruno Fernandes, yang mencuri perhatian.
Bermain di Old Trafford, Manchester United harus mengakui keunggulan Leeds dengan skor 1-2.
Hasil ini terasa semakin pahit karena sekaligus mengakhiri rekor panjang Setan Merah yang tidak pernah kalah dari Leeds di kandang dalam kompetisi liga selama puluhan tahun.
Leeds tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan tuan rumah dan unggul cepat lewat dua gol dari Noah Okafor di babak pertama.
Manchester United sempat memberikan harapan melalui gol balasan Casemiro, namun itu tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.
Laga semakin rumit bagi tim tuan rumah setelah Lisandro Martinez harus meninggalkan lapangan lebih cepat pada menit ke-56.
Bek asal Argentina tersebut menerima kartu merah usai insiden dengan striker Leeds, Dominic Calvert-Lewin.
Keputusan wasit Paul Tierney menjadi bahan perdebatan. Setelah meninjau tayangan VAR, Tierney memutuskan untuk mengusir Martinez karena dianggap melakukan pelanggaran serius.
Momen ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemain dan staf Manchester United.
