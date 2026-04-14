Jadwal Siaran Langsung Liga Champions UEFA Malam Ini: Misi Balas Dendam Liverpool atas PSG

JawaPos.com–Laga leg kedua babak perempat final Liga Champions UEFA (UCL) akan dimulai malam ini. Dua pertandingan panas penuh balas dendam bakal tersaji.

Liverpool berambisi membalikkan ketertinggalan dua gol atas PSG. Sedangkan Barcelona juga dalam misi serupa saat bersua Atletico Madrid.

Bermain di kandang sendiri, Liverpool bertekad balaskan kekalahan dua gol atas PSG pada leg pertama pekan lalu. Meski sulit, The Reds percaya keajaiban malam di Liga Champions akan kembali terjadi.

Liverpool pernah melakukan comeback bersejarah pada 2005 di final saat tertinggal tiga gol di babak pertama melawan AC Milan. Menyamakan kedudukan 3-3 hingga extra time, The Reds akhirnya memenangkan Piala Champions ke-5 mereka melalui adu pinalti.

Sementara itu tujuh tahun silam, anak asuh Liverpool asuhan Jurgen Klopp sukses menciptakan malam bersejarah setelah menang empat gol tanpa balas menghadapi Barcelona yang diperkuat Lionel Messi, Luis Suarez, hingga Philipe Coutinho, pada leg kedua babak semifinal setelah kalah tiga gol di leg pertama.

Pada pertemuan musim lalu di babak 16 besar UCL, PSG mampu menang 1-0 di Anfield dan mengeliminasi Liverpool di drama adu pinalti. Kini, dengan status unggulan, wakil Prancis ingin kembali mengulang hal serupa sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar juara.

Sementara itu duel dua wakil Spanyol akan hadir di Stadion Civitas Metropolitano saat Atletico Madrid menjamu Barcelona. Keunggulan dua gol pada leg pertama menjadi modal bagus bagi sang tuan rumah untuk meraih tiket ke semifinal.

Pada perjumpaan teranyar kedua tim di Kota Madrid, anak asuh Diego Simeone mampu mencukur sang lawan dengan skor telak 4-0 di ajang Copa del Rey. Kubu Barcelona wajib melupakan laga tersebut jika ingin tampil fokus selama 90 menit. Sayangnya, bek Pau Cubarsi dipastikan absen di laga malam ini karena menerima kartu merah pada pertemuan pertama di Camp Nou.