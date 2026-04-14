Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Perlebar Jarak dengan Real Madrid

Ilustrasi La Liga Spanyol . (LaLiga.com)
JawaPos.com–Barcelona berhasil memperlebar jarak dengan Real Madrid pada klasemen sementara Liga Spanyol setelah kedua tim melakoni pertandingan pekan 31. Pemuncak klasemen sementara Barcelona kini unggul sembilan poin dari Real Madrid di peringkat kedua dengan menyisakan tujuh pertandingan lagi, demikian catatan La Liga dilansir dari Antara.
Barcelona mengokohkan diri di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol setelah berhasil mengalahkan Espanyol dengan skor 4-1 pada pekan 31 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu (11/3) waktu setempat. Pada pertandingan ini kemenangan Barcelona hadir berkat gol Ferran Torres (2), Lamine Yamal dan Marcus Rashford, sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui Pol Lozano.
Di sisi lain, Real Madrid gagal mendapatkan poin penuh setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Girona pada pekan 31 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Jumat (10/3) waktu setempat. Pada pertandingan ini, sebenarnya Real Madrid sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Federico Valverde, namun Girona dapat menyamakan kedudukan melalui Thomas Lemar.
Sementara itu, peringkat ketiga masih ditempati oleh Villarreal yang telah mengumpulkan 61 poin dari 31 pertandingan, lalu posisi keeempat dihuni Atletico Madrid yang memiliki 57 poin.
Secara keseluruhan persaingan untuk meraih gelar juara masih terbuka secara matematis untuk empat tim teratas klasemen sementara Liga Spanyol. Namun diperkirakan persaingan akan dilakoni oleh Barcelona dan Real Madrid.
Barcelona hanya perlu menyapu bersih empat pertandingan selanjutnya jika ingin memastikan gelar juara tanpa perlu memikirkan hasil pertandingan Real Madrid.
Baca Juga:Wonderkid Persebaya Surabaya, Dava Yunna Bikin Gol Salto buat Timnas Indonesia Junior, Ngaku sudah Diramal Teman-temannya
Real Madrid 1 - 1 Girona
Real Sociedad 3 - 3 Alaves
Elche 1 - 0 Valencia
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026