Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
14 April 2026, 19.55 WIB

Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Perlebar Jarak dengan Real Madrid

Ilustrasi La Liga Spanyol . (LaLiga.com)

 

JawaPos.com–Barcelona berhasil memperlebar jarak dengan Real Madrid pada klasemen sementara Liga Spanyol setelah kedua tim melakoni pertandingan pekan 31. Pemuncak klasemen sementara Barcelona kini unggul sembilan poin dari Real Madrid di peringkat kedua dengan menyisakan tujuh pertandingan lagi, demikian catatan La Liga dilansir dari Antara.

Barcelona mengokohkan diri di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol setelah berhasil mengalahkan Espanyol dengan skor 4-1 pada pekan 31 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu (11/3) waktu setempat. Pada pertandingan ini kemenangan Barcelona hadir berkat gol Ferran Torres (2), Lamine Yamal dan Marcus Rashford, sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui Pol Lozano.

Di sisi lain, Real Madrid gagal mendapatkan poin penuh setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Girona pada pekan 31 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Jumat (10/3) waktu setempat. Pada pertandingan ini, sebenarnya Real Madrid sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Federico Valverde, namun Girona dapat menyamakan kedudukan melalui Thomas Lemar.

Sementara itu, peringkat ketiga masih ditempati oleh Villarreal yang telah mengumpulkan 61 poin dari 31 pertandingan, lalu posisi keeempat dihuni Atletico Madrid yang memiliki 57 poin.

Secara keseluruhan persaingan untuk meraih gelar juara masih terbuka secara matematis untuk empat tim teratas klasemen sementara Liga Spanyol. Namun diperkirakan persaingan akan dilakoni oleh Barcelona dan Real Madrid.

Barcelona hanya perlu menyapu bersih empat pertandingan selanjutnya jika ingin memastikan gelar juara tanpa perlu memikirkan hasil pertandingan Real Madrid.

Hasil lengkap pekan 31 Liga Spanyol

Real Madrid 1 - 1 Girona

Real Sociedad 3 - 3 Alaves

Elche 1 - 0 Valencia

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore