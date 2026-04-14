Koke Ingin Kalahkan Barcelona dan Bawa Atletico Madrid ke Semifinal Liga Champions 

JawaPos.com - Koke ingin membawa Atletico Madrid lolos ke semifinal menjelang menghadapi Barcelona di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga dengan aggregat 2-0 tersebut bakal dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4) pukul 02.00 WIB.

Gelandang 34 tahun tersebut sangat fokus menghadapi Barcelona dibandingkan final Copa del Rey melawan Real Sociedad. Koke berusaha untuk memenangkan pertandingan untuk laga besok.

"Pertandingan ini bisa dianggap sebagai pertandingan Liga Champions. Bermain di perempat final Liga Champions dan berusaha mencapai semifinal adalah hal yang luar biasa, ini bersejarah bagi klub. Kami fokus pada pertandingan ini, bukan final Copa del Rey. Kami mendekatinya seperti final, seperti yang selalu kami lakukan dengan setiap pertandingan. Kami pergi ke sana untuk memenangkannya," kata Koke saat jumpa pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (15/4).

Sebagai kapten, Koke sangat ingin membawa Atletico Madrid lolos ke semifinal. Bahkan, di usianya yang telah menginjak 34 tahun dia masih punya ambisi untuk mewujudkan hal tersebut.

"Saya sekarang lebih tua, tetapi saya memiliki antusiasme, ambisi, dan keinginan yang sama untuk memenangkan setiap pertandingan. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan; Anda bermimpi untuk berada dalam kondisi terbaik. Untungnya, baik saya maupun klub berada di sana, dengan perempat final Liga Champions ini. Mudah-mudahan, kita bisa mencapai semifinal, itulah yang kita inginkan," ujar Koke.

Rekan setimnya di Atletico Madrid juga sangat termotivasi untuk mengalahkan Barcelona yang juga memiliki misi menang comeback. Menghadapi laga tersebut, Koke sangat bersemangat mengalahkan Barcelona di kandang sendiri.

Baca Juga:7 Pemain Timnas Jepang yang Aksinya Dinanti di Piala Dunia 2026

"Rekan-rekan setim saya sangat termotivasi, wajar jika mereka percaya dapat membalikkan keadaan. Akan aneh jika mereka tidak percaya. Dengan hormat, dan bersemangat untuk memainkan pertandingan hebat melawan rival hebat, di stadion kami," pungkas Koke.