Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.45 WIB

Diego Simeone Terprovokasi Selebrasi Mantan Partner, Duel Atletico Madrid vs Arsenal Meninggalkan Luka

Diego Simeone. (@footballontnt/X). - Image

Diego Simeone. (@footballontnt/X).

JawaPos.com - Meski pernah kerja bareng di Atletico Madrid, relasi antara Diego Simeone dan Andrea Berta memanas di akhir laga second leg semifinal Liga Champions kemarin (6/5).

Terutama usai Berta merayakan kemenangan Arsenal atas Atletico asuhan Simeone di dekat area teknis The Gunners –sebutan Arsenal– di Stadion Emirates, London

Berta yang sekarang menjabat sebagai direktur olahraga Arsenal itu mengepalkan tinju sebelum peluit panjang berbunyi. Berta seolah ingin wasit segera mengakhiri laga.

Cholo –sapaan akrab Simeone– tidak suka dengan sikap Berta dan mendorongnya.

’’Karena kami sangat menginginkannya (lolos ke final Liga Champions, Red),’’ kata Cholo menjelaskan alasan pertikaiannya dengan Berta seperti dilansir dari Diario AS. Cholo dan Berta bekerja sama sebagai pelatih dan direktur olahraga Atletico pada 2013 hingga 2017.

Dalam periode tersebut, Atletico dua kali melaju ke final Liga Champions (2013–2014 dan 2015–2016). 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Bisa Juara Invincibles, Melaju ke Final Liga Champions dengan Rekor Tidak Terkalahkan - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bisa Juara Invincibles, Melaju ke Final Liga Champions dengan Rekor Tidak Terkalahkan

Kamis, 7 Mei 2026 | 17.32 WIB

Arsenal Kembali ke Final Liga Champions, Jangan Sampai Kisah 2006 Terulang! - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Kembali ke Final Liga Champions, Jangan Sampai Kisah 2006 Terulang!

Kamis, 7 Mei 2026 | 04.01 WIB

Arsenal Lolos ke Final Liga Champions, Mikel Arteta Akui Sempat Kecewakan Pemain-pemainnya - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Lolos ke Final Liga Champions, Mikel Arteta Akui Sempat Kecewakan Pemain-pemainnya

Kamis, 7 Mei 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore