Diego Simeone Terprovokasi Selebrasi Mantan Partner, Duel Atletico Madrid vs Arsenal Meninggalkan Luka

Diego Simeone. (@footballontnt/X).
JawaPos.com - Meski pernah kerja bareng di Atletico Madrid, relasi antara Diego Simeone dan Andrea Berta memanas di akhir laga second leg semifinal Liga Champions kemarin (6/5).
Terutama usai Berta merayakan kemenangan Arsenal atas Atletico asuhan Simeone di dekat area teknis The Gunners –sebutan Arsenal– di Stadion Emirates, London
Berta yang sekarang menjabat sebagai direktur olahraga Arsenal itu mengepalkan tinju sebelum peluit panjang berbunyi. Berta seolah ingin wasit segera mengakhiri laga.
Cholo –sapaan akrab Simeone– tidak suka dengan sikap Berta dan mendorongnya.
’’Karena kami sangat menginginkannya (lolos ke final Liga Champions, Red),’’ kata Cholo menjelaskan alasan pertikaiannya dengan Berta seperti dilansir dari Diario AS. Cholo dan Berta bekerja sama sebagai pelatih dan direktur olahraga Atletico pada 2013 hingga 2017.
Dalam periode tersebut, Atletico dua kali melaju ke final Liga Champions (2013–2014 dan 2015–2016).
