Jelang Laga Berakhir, Diego Simeone Kedapatan Cekcok dengan Direktur Olahraga Arsenal di Pinggir Lapangan

Diego Simeone. (@footballontnt/X).
JawaPos.com - Laga panas antara Arsenal dan Atletico Madrid di semifinal Liga Champions tak hanya menyajikan tensi tinggi di atas lapangan, tetapi juga memanas di area teknis.
Melansir Football London, Diego Simeone menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, sesaat sebelum peluit akhir dibunyikan.
Arsenal memastikan kemenangan 1-0 di Emirates Stadium lewat gol Bukayo Saka di babak pertama, sekaligus mengunci agregat 2-1 dan tiket ke final Liga Champions pertama mereka sejak 2006. Namun di balik hasil itu, suasana di pinggir lapangan justru semakin tegang di menit-menit akhir.
Beberapa pemain dan staf dari kedua tim sudah lebih dulu mendapat kartu kuning saat waktu terus berjalan. Puncaknya terjadi di menit ke-95, ketika bola keluar di dekat area bangku cadangan.
Mikel Arteta dan Andrea Berta terlihat mendesak wasit untuk segera meniup peluit panjang. Di tengah situasi tersebut, Simeone tiba-tiba menghampiri Berta dan mendorongnya menjauh ke arah terowongan.
Insiden ini cukup mengejutkan, mengingat keduanya memiliki hubungan panjang di masa lalu. Berta sebelumnya menghabiskan lebih dari satu dekade di Atletico Madrid dan bekerja sangat dekat dengan Simeone dalam urusan transfer pemain.
Namun di momen panas seperti ini, hubungan lama tampaknya tak berarti banyak. Ketegangan meningkat hingga staf dari kedua tim harus turun tangan untuk memisahkan keduanya, sementara wasit keempat berusaha mengendalikan situasi.
Simeone juga terlihat memberi isyarat agar official Arsenal menjauh dari garis pinggir lapangan, menandakan betapa emosionalnya situasi di detik-detik akhir pertandingan.
Komentator yang bertugas saat itu pun ikut menyoroti kekacauan kecil tersebut.
