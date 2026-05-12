Liga Premier Jelaskan Keputusan VAR Kontroversial di Laga Tottenham vs Leeds

VAR di Liga Premier. (X/@jackie14AP)
JawaPos.com - Laga Tottenham Hotspur kontra Leeds United pada Senin malam berakhir penuh kontroversi setelah keputusan VAR di menit-menit akhir memicu perdebatan besar.
Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu sebenarnya sudah berjalan panas sejak babak kedua, tetapi drama terbesar muncul saat James Maddison terjatuh di kotak penalti pada masa injury time.
Gelandang Tottenham tersebut jatuh setelah mendapat tekel dari Lukas Nmecha. Para pemain Spurs langsung meminta penalti, sementara wasit Jarred Gillett memilih melanjutkan permainan.
VAR kemudian melakukan pengecekan terhadap insiden tersebut, membuat suasana Stadion Tottenham Hotspur semakin tegang. Namun setelah pemeriksaan selesai, keputusan di lapangan tetap dipertahankan.
Melansir Leeds Live, Liga Premier kemudian memberikan penjelasan resmi melalui akun Match Centre mereka.
“Keputusan wasit yang menyatakan tidak ada penalti untuk Tottenham Hotspur telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dan diputuskan bahwa Nmecha memainkan bola.”
Penjelasan itu langsung memancing diskusi di media sosial karena banyak fans Tottenham merasa tim mereka seharusnya mendapatkan penalti di momen krusial tersebut.
Selama tayangan ulang VAR berlangsung, komentator Sky Sports Alan Smith juga sempat menyoroti kemungkinan kontak Nmecha dengan bola.
“VAR pasti akan terlibat di sini!” ujar Smith saat siaran langsung.
