West Ham United Degradasi! Minta Maaf ke Fans, Nuno Espirito Santo Janji Bangkit Musim Depan

West Ham United resmi terdegradasi ke Championship meski menang di laga terakhir kontra Leeds United. (Dok. Instagram/@westham)
JawaPos.com - West Ham United akhirnya resmi terdegradasi dari Premier League setelah musim 2025-26 berakhir dengan penuh kekecewaan.
Meski berhasil menang 3-0 atas Leeds United di laga terakhir, hasil tersebut tetap tidak cukup untuk menyelamatkan The Hammers dari jurang degradasi.
Nasib West Ham akhirnya ditentukan oleh kemenangan tipis Tottenham Hotspur atas Everton, yang memastikan klub asal London Timur itu harus turun ke Championship musim depan.
Tak lama setelah degradasi dipastikan, West Ham langsung merilis pernyataan resmi yang ditujukan kepada para pendukung mereka.
West Ham Akui Gagal Membalas Dukungan Fans
Melansir Give Me Sport, dalam pernyataannya, West Ham mengakui bahwa musim ini berjalan sangat buruk dan meminta maaf kepada fans yang tetap setia mendukung tim sepanjang musim.
"Konfirmasi degradasi kami dari Premier League hari ini menandai momen yang menyedihkan dan menyakitkan bagi West Ham United."
Klub juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para suporter yang terus memberikan dukungan di tengah musim yang penuh tekanan.
"Klub ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pendukung kami atas dukungan yang terus-menerus dan setia yang telah mereka berikan, sepanjang musim yang sangat sulit dan mengecewakan ini."
West Ham juga secara terbuka mengakui bahwa performa mereka memang tidak cukup baik untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik