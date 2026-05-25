West Ham United Degradasi! Minta Maaf ke Fans, Nuno Espirito Santo Janji Bangkit Musim Depan

JawaPos.com - West Ham United akhirnya resmi terdegradasi dari Premier League setelah musim 2025-26 berakhir dengan penuh kekecewaan.

Meski berhasil menang 3-0 atas Leeds United di laga terakhir, hasil tersebut tetap tidak cukup untuk menyelamatkan The Hammers dari jurang degradasi.

Nasib West Ham akhirnya ditentukan oleh kemenangan tipis Tottenham Hotspur atas Everton, yang memastikan klub asal London Timur itu harus turun ke Championship musim depan.

Tak lama setelah degradasi dipastikan, West Ham langsung merilis pernyataan resmi yang ditujukan kepada para pendukung mereka.

West Ham Akui Gagal Membalas Dukungan Fans

Melansir Give Me Sport, dalam pernyataannya, West Ham mengakui bahwa musim ini berjalan sangat buruk dan meminta maaf kepada fans yang tetap setia mendukung tim sepanjang musim.

"Konfirmasi degradasi kami dari Premier League hari ini menandai momen yang menyedihkan dan menyakitkan bagi West Ham United."

Klub juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para suporter yang terus memberikan dukungan di tengah musim yang penuh tekanan.

"Klub ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pendukung kami atas dukungan yang terus-menerus dan setia yang telah mereka berikan, sepanjang musim yang sangat sulit dan mengecewakan ini."