Degradasi ke Championship Musim Depan, Jarrod Bowen Bertekad Bawa West Ham United Kembali ke Liga Inggris

JawaPos.com - Jarrod Bowen bertekad untuk segera membawa West Ham United kembali ke Liga Inggris setelah degradasi menuju Championship musim depan. Meski berhasil memenangkan laga melawan Leeds United, West Ham United tetap terdegradasi karena kalah poin dari Tottenham Hotspur.

Setelah kemenangan melawan Leeds United, Jarrod Bowen mengungkapkan perasaan kecewanya usai gagal menyelamatkan West Ham United untuk bertahan di Liga Inggris. Dia merasa, West Ham United selalu bergantung dengan hasil tim lain hingga akhirnya degradasi.

"Ini belum cukup hari ini, dan kami semua sangat kecewa untuk para penggemar dan semua orang yang terlibat dengan Klub," kata Jarrod Bowen setelah pertandingan yang dikutip laman resmi West Ham United, Senin (25/5).

“Kami selalu bergantung pada orang lain, dan kami seharusnya bisa menempatkan diri kami dalam posisi yang lebih baik selama beberapa minggu terakhir. Kami tahu kami harus datang ke pertandingan hari ini dan menang, untuk mempertahankan sedikit harapan itu, tetapi itu tidak berhasil," ujar Jarrod Bowen.

Pemain 29 tahun itu mengaku West Ham United tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya yang membuat mereka tidak bisa keluar dari zona degradasi. Sebagai pemain, Bowen menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter West Ham United.

“Kami berada di tiga terbawah hampir sepanjang musim, jadi kami tahu kami belum mencapai level yang telah kami tetapkan selama beberapa tahun terakhir. Kami lolos dari kesulitan tahun lalu, dan kami ingin memulai dari awal dan berjuang lagi musim ini, tetapi sekarang kami berada di posisi ini, setelah terdegradasi," terang Bowen.

“Ini sangat mengecewakan, karena saya telah berada di sini dan melihat kesuksesan yang telah kami raih. Saya tahu semua orang yang terkait dengan Klub sangat kecewa, dan kami hanya harus meminta maaf kepada para penggemar atas apa yang telah kami berikan kepada mereka. Tidak ada secercah harapan, dan tidak ada hal positif," jelas Bowen.

Tekad Bowen di musim depan adalah membawa West Ham United promosi ke Liga Inggris. Untuk mewujudkan hal tersebut semua pemain dan suporter harus bersatu.

"Ini akan menyakitkan untuk sementara waktu, tetapi sebagai pemain, kami harus menerima kenyataan, pergi dan kemudian bersiap untuk membawa Klub ini kembali ke Liga Inggris, tempat yang pantas untuknya," tekad pemain timnas Inggris tersebut.