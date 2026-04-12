Arne Slot Sebut Rio Ngumoha Siap Jadi Starter Saat Liverpool Bentrok PSG di Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Arne Slot menyebut pemain mudanya, Rio Ngumoha, siap diturunkan sebagai starter pada leg kedua babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Anfield pada Rabu (15/4) pukul 02.00 WIB.

Hal ini dikatakan Slot setelah Rio tampil sebagai starter dan mencetak satu gol saat membantu The Reds mengalahkan Fulham dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-32 Liga Inggris di Anfield, Sabtu.

"Ya, saya pikir dia siap," kata Slot setelah kemenangan atas Fulham itu, dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (12/4).

Golnya merupakan gol kedua Rio bersama The Reds musim ini dari 23 penampilannya di semua kompetisi. Perkembangannya di Liverpool terus menanjak setelah debutnya yang diakhiri gol kemenangan dalam laga tandang melawan Newcastle United dengan skor 3-2.

Untuk laga melawan Fulham, ini menjadi starter keduanya di liga, dengan laga ini juga menjadi laga keenam ia tampil secara beruntun di liga.

Dengan penampilan Rio akhir-akhir ini, Slot mengatakan pemain muda 17 tahun itu akan menjadi bagian dalam misi membalikkan keadaan melawan PSG di Anfield, setelah The Reds kalah 0-2 pada leg pertama di Paris.

Kendati demikian, turun sebagai starter belum menjadi jaminan untuk Rio pada laga nanti, karena menurut Slot pemain semuda Rio biasanya masih belum tampil konsisten di setiap pertandingan.

"Sekarang pertanyaannya tentu: apakah dia bisa melakukan hal yang sama dua hari kemudian? Itu pertanyaan lain. Tapi apakah dia mampu bermain dan tampil di level itu? Ya. Saya memainkannya karena saya melihatnya sebagai salah satu pemain yang kami miliki," ungkap pelatih asal Belanda tersebut.

"Bukan seperti di awal musim ketika dia masih pemain muda yang hanya mencari pengalaman bersama tim utama. Sekarang dia adalah pemain yang bisa saya pilih untuk pertandingan apa pun. Jadi, termasuk untuk laga hari Selasa (waktu setempat vs PSG)," tambah dia.