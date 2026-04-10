Ter Stegen Yakin Barcelona Bisa Comeback! Jelang Ladeni Atletico Madrid di Leg Kedua Liga Champions

JawaPos.com - Barcelona memang menghadapi situasi sulit setelah kalah 2-0 dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Namun, keyakinan untuk bangkit ternyata masih sangat kuat di dalam kubu Blaugrana.

Salah satu sosok yang percaya Barcelona masih bisa comeback adalah Marc-André ter Stegen.

Melansir Mundo Deportivo, mantan kapten Barcelona yang saat ini sedang dipinjamkan ke Girona itu yakin tim asuhan Hansi Flick masih punya peluang besar untuk membalikkan keadaan saat bermain di Riyadh Air Metropolitano.

“Pertandingan leg kedua masih akan datang. Mereka pasti bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka tahu bagaimana rasanya bangkit kembali, seperti halnya saya.”

Ucapan Ter Stegen itu jelas menjadi dorongan moral tersendiri bagi Barcelona. Meski tertinggal dua gol, Blaugrana memang masih punya kualitas untuk mengejar defisit tersebut.

Apalagi sepanjang musim ini, Barcelona beberapa kali sudah menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit. Mereka punya pemain-pemain muda yang berani mengambil risiko, ditambah pengalaman dari sejumlah nama senior yang sudah terbiasa tampil di laga besar. Tetap saja, tugas di leg kedua nanti tidak akan mudah.

Atletico Madrid terkenal sangat kuat saat bermain di kandang sendiri. Tim Diego Simeone juga biasanya jauh lebih nyaman ketika berada dalam posisi unggul karena mereka bisa bermain lebih sabar, lebih rapat, dan menunggu lawan melakukan kesalahan.

Selain bicara soal Barcelona, Ter Stegen juga membahas kondisinya sendiri. Kiper asal Jerman itu sudah absen selama dua bulan terakhir setelah menjalani operasi akibat cedera hamstring.

Meski begitu, ia mengaku kondisinya mulai membaik dan optimistis bisa kembali bermain sebelum akhir musim.