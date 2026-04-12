Toni Kroos Yakin Real Madrid Bisa Comeback Lawan Bayern Munchen di Leg Kedua Liga Champions

JawaPos.com - Situasi memang tidak ideal bagi Real Madrid. Kekalahan 2-1 di leg pertama membuat mereka harus bekerja ekstra keras saat bertandang ke Allianz Arena. Tapi, kalau ada satu hal yang identik dengan Los Blancos di Liga Champions, itu adalah kemampuan mereka untuk bangkit di saat tertekan.
Dan, Toni Kroos termasuk yang percaya skenario itu masih sangat mungkin terjadi.
Melansir Football Espana, menurut Kroos, pertandingan leg pertama sebenarnya memberikan sinyal menarik. Bukan hanya soal skor, tapi soal mentalitas permainan Bayern Munchen.
“Saya tidak terkejut dengan apa yang terjadi di pertandingan itu. Bayern menampilkan performa yang luar biasa, tetapi apa yang terjadi setelah unggul 2-0 adalah aspek mental yang paling mencolok.”
“Dalam beberapa tahun terakhir, Bayern telah menampilkan performa bagus melawan Real Madrid, tetapi di leg kedua mereka sering gagal mempertahankan level permainan atau mengamankan kualifikasi, karena terpengaruh oleh detail-detail kecil.”
Baca Juga:Kontroversi Penalti Mbappe! Real Madrid Meradang Usai Ditahan Girona, Harapan Juara Terancam
Kroos menyoroti satu momen penting: ketika Bayern sudah unggul nyaman, tapi justru kehilangan kontrol.
“Keunggulan 0-2 seharusnya cukup untuk menutup permainan secara mental dan menghilangkan keraguan tentang hasilnya, tetapi yang mengejutkan saya adalah Bayern mulai mundur dan bertahan dengan intensitas yang lebih rendah.”
“Pada saat itu, Bayern sepenuhnya mengendalikan permainan dan saya memperkirakan mereka akan terus mendominasi atau bahkan memperlebar selisih. Saya pikir saya akan mempertahankan kendali melalui penguasaan bola atau menambah gol ketiga, keempat, dan mungkin bahkan kelima, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.”
Dari situ, Kroos melihat celah. Dan celah itu bisa dimanfaatkan Real Madrid di leg kedua.
Satu gol dari Kylian Mbappe di leg pertama mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar.
Gol tersebut menjaga peluang Real Madrid tetap hidup. Dengan agregat yang masih terjangkau, satu momen saja di leg kedua bisa mengubah segalanya.
Dan, jika ada tim yang terbiasa dengan comeback dramatis di Liga Champions, Real Madrid jelas ada di daftar teratas.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik