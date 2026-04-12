Toni Kroos Yakin Real Madrid Bisa Comeback Lawan Bayern Munchen di Leg Kedua Liga Champions

JawaPos.com - Situasi memang tidak ideal bagi Real Madrid. Kekalahan 2-1 di leg pertama membuat mereka harus bekerja ekstra keras saat bertandang ke Allianz Arena. Tapi, kalau ada satu hal yang identik dengan Los Blancos di Liga Champions, itu adalah kemampuan mereka untuk bangkit di saat tertekan.

Dan, Toni Kroos termasuk yang percaya skenario itu masih sangat mungkin terjadi.

Kroos: Bayern Bisa 'Gugup' di Momen Krusial Melansir Football Espana, menurut Kroos, pertandingan leg pertama sebenarnya memberikan sinyal menarik. Bukan hanya soal skor, tapi soal mentalitas permainan Bayern Munchen.

“Saya tidak terkejut dengan apa yang terjadi di pertandingan itu. Bayern menampilkan performa yang luar biasa, tetapi apa yang terjadi setelah unggul 2-0 adalah aspek mental yang paling mencolok.”

“Dalam beberapa tahun terakhir, Bayern telah menampilkan performa bagus melawan Real Madrid, tetapi di leg kedua mereka sering gagal mempertahankan level permainan atau mengamankan kualifikasi, karena terpengaruh oleh detail-detail kecil.”

Kroos menyoroti satu momen penting: ketika Bayern sudah unggul nyaman, tapi justru kehilangan kontrol.

“Keunggulan 0-2 seharusnya cukup untuk menutup permainan secara mental dan menghilangkan keraguan tentang hasilnya, tetapi yang mengejutkan saya adalah Bayern mulai mundur dan bertahan dengan intensitas yang lebih rendah.”

“Pada saat itu, Bayern sepenuhnya mengendalikan permainan dan saya memperkirakan mereka akan terus mendominasi atau bahkan memperlebar selisih. Saya pikir saya akan mempertahankan kendali melalui penguasaan bola atau menambah gol ketiga, keempat, dan mungkin bahkan kelima, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.”

Dari situ, Kroos melihat celah. Dan celah itu bisa dimanfaatkan Real Madrid di leg kedua.

Gol Mbappe Jadi 'Nyawa Tambahan' Satu gol dari Kylian Mbappe di leg pertama mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar.

Gol tersebut menjaga peluang Real Madrid tetap hidup. Dengan agregat yang masih terjangkau, satu momen saja di leg kedua bisa mengubah segalanya.