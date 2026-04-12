Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
12 April 2026, 14.13 WIB

Hantam Espanyol 4-1, Barcelona Makin Nyaman di Puncak Klasemen Liga Spanyol

Pemain Barcelona Ferran Torres dan Lamine Yamal. (Instagram.com/@fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona semakin kokoh di posisi pertama setelah menghantam Espanyol dengan skor 4-1 pada pekan 31 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini kemenangan Barcelona hadir berkat gol Ferran Torres (2), Lamine Yamal, dan Marcus Rashford, sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui Pol Lozano, demikian catatan La Liga.

Kemenangan ini membuat Barcelona mengumpulkan 79 poin dari 31 pertandingan di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol, unggul sembilan poin atas Real Madrid di posisi kedua.

Sebaliknya, kekalahan membuat Espanyol tertahan di peringkat 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 38 poin dari 31 pertandingan, berjarak enam poin dari zona Eropa.

Barca langsung memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai dan dapat unggul pada menit sembilan setelah umpan sepak pojok Lamine Yamal dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ferran Torres sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Blaugrana dapat menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 setelah umpan Yamal dapat dikonversikan menjadi gol kedua Ferran Torres pada menit ke-25.

Selanjutnya giliran Fermin Lopez yang memiliki peluang membobol gawang Espanyol, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan kiper Marko Dmitrovic.

Memasuki babak kedua, Espanyol dapat memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 1-2 setelah Pol Lozano dapat memaksimalkan bola rebound di depan gawang Barca pada menit ke-56.

Setelah menciptakan dua assist, Yamal berhasil turut mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil membobol gawang Espanyol memanfaatkan bola rebound sehingga skor berubah menjadi 3-1 pada menit ke-87.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Preview Barcelona vs Espanyol: Frenkie de Jong Siap Kembali Bermain, Derbi Barceloni Juga Menanti Pedri - Image
Sepak Bola Dunia

Preview Barcelona vs Espanyol: Frenkie de Jong Siap Kembali Bermain, Derbi Barceloni Juga Menanti Pedri

11 April 2026, 23.41 WIB

Prediksi Barcelona vs Espanyol: Misi Bangkit Blaugrana Usai Kekalahan, Espanyol Terancam Tumbang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Barcelona vs Espanyol: Misi Bangkit Blaugrana Usai Kekalahan, Espanyol Terancam Tumbang!

11 April 2026, 16.43 WIB

Pengacara Espanyol Ajukan Pengaduan Baru Terhadap Barcelona soal Kasus Negreira - Image
Sepak Bola Dunia

Pengacara Espanyol Ajukan Pengaduan Baru Terhadap Barcelona soal Kasus Negreira

06 April 2026, 20.41 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore