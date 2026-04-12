Hantam Espanyol 4-1, Barcelona Makin Nyaman di Puncak Klasemen Liga Spanyol

JawaPos.com - Barcelona semakin kokoh di posisi pertama setelah menghantam Espanyol dengan skor 4-1 pada pekan 31 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
Pada pertandingan ini kemenangan Barcelona hadir berkat gol Ferran Torres (2), Lamine Yamal, dan Marcus Rashford, sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui Pol Lozano, demikian catatan La Liga.
Kemenangan ini membuat Barcelona mengumpulkan 79 poin dari 31 pertandingan di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol, unggul sembilan poin atas Real Madrid di posisi kedua.
Sebaliknya, kekalahan membuat Espanyol tertahan di peringkat 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 38 poin dari 31 pertandingan, berjarak enam poin dari zona Eropa.
Barca langsung memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai dan dapat unggul pada menit sembilan setelah umpan sepak pojok Lamine Yamal dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ferran Torres sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Blaugrana dapat menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 setelah umpan Yamal dapat dikonversikan menjadi gol kedua Ferran Torres pada menit ke-25.
Selanjutnya giliran Fermin Lopez yang memiliki peluang membobol gawang Espanyol, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan kiper Marko Dmitrovic.
Memasuki babak kedua, Espanyol dapat memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 1-2 setelah Pol Lozano dapat memaksimalkan bola rebound di depan gawang Barca pada menit ke-56.
Setelah menciptakan dua assist, Yamal berhasil turut mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil membobol gawang Espanyol memanfaatkan bola rebound sehingga skor berubah menjadi 3-1 pada menit ke-87.
