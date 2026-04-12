Unggul 9 Poin, Hansi Flick Enggan Akui Barcelona Sudah Juara La Liga

JawaPos.com - Barcelona semakin mendekat ke tangga juara La Liga setelah kemenangan meyakinkan 4-1 atas Espanyol dalam Derbi Catalan. Hasil ini membuat mereka kini unggul sembilan poin di puncak klasemen, dengan hanya tujuh pertandingan tersisa.

Secara matematis, situasi ini jelas sangat menguntungkan. Ditambah lagi, rival utama mereka, Real Madrid, justru terus kehilangan poin penting dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, di tengah euforia yang mulai terasa, Hansi Flick memilih tetap membumi.

Flick: “Ini Belum Selesai” Melansir ESPN, alih-alih merayakan keunggulan tersebut, Flick justru menegaskan bahwa perburuan gelar masih jauh dari kata aman.

"Ini belum selesai," tegas Flick dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Sembilan poin itu bagus. Ini perasaan yang menyenangkan. Tapi kita harus mengerjakan tugas kita."

"Kita tidak bisa bersikap seolah-olah semuanya sudah selesai. Itu cara yang salah dan saya tidak akan menerimanya. Sampai semuanya selesai, kita harus bermain sebaik mungkin."

Sikap ini bukan tanpa alasan. Dalam kompetisi sepanjang musim seperti La Liga, momentum bisa berubah dengan cepat. Flick tampaknya tidak ingin anak asuhnya terlena terlalu cepat.

Ferran Torres Jawab Kritik dengan Gol Salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah performa Ferran Torres. Penyerang asal Spanyol itu akhirnya mengakhiri puasa golnya sejak akhir Januari dengan dua gol di babak pertama.

Selebrasinya pun cukup 'berbicara', yakni dengan menangkupkan telinga, seolah membalas kritik yang selama ini datang dari luar.

"Tentu saja, penyerang dinilai berdasarkan gol," kata Torres kepada wartawan. "Sudah cukup lama sejak saya mencetak gol, tetapi saya selalu percaya pada apa yang saya lakukan dan bahwa itu akan membuahkan hasil pada akhirnya."

"Selalu ada banyak kebisingan di sekitar saya dari luar – lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Apa yang saya lakukan mengganggu mereka. Terkadang beberapa hal tidak berjalan sesuai rencana, tetapi itu bukan karena kurangnya kerja keras."