Cetak Brace untuk Real Madrid saat Kalahkan Espanyol, Vinicius Junior Yakin Bisa Rebut Puncak Klasemen dari Barcelona

JawaPos.com–Vinicius Junior memborong dua gol pada kemenangan Real Madrid melawan Espanyol di Liga Spanyol pekan ke-34. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di RCDE Stadium, Senin (4/5).

Pemain timnas Brasil tersebut memuji penampilan Real Madrid yang sudah bekerja keras. Dengan performa tersebut, menurut Vinicius, Los Blancos bisa tampil lebih baik dan kuat.

Vinicius Junior senang bisa membantu Real Madrid meraih kemenangan dan tetap bisa bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol. Setelah menang melawan Espanyol, fokus Real Madrid adalah laga melawan Barcelona.

”Itu adalah pertandingan yang bagus. Kami berjuang keras dan bermain bersama. Ketika kami bermain seperti itu, kami menjadi lebih baik dan lebih kuat. Saya memiliki kesempatan untuk mencetak dua gol dan membantu tim, yang selalu menjadi hal terpenting,” kata Vinicius Junior setelah laga yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Senin (4/5).

”Kami bekerja dengan sangat baik sepanjang minggu dan kami yakin akan memainkan pertandingan yang hebat, dan memang demikian. Sekarang saatnya untuk memikirkan pertandingan berikutnya, yaitu El Clasico, dan itu akan menjadi pertandingan yang sangat besar,” lanjut pemain 25 tahun tersebut.

Meski terpaut 11 poin dari Barcelona, Vinicius masih yakin Real Madrid bisa merebut puncak klasemen Liga Spanyol. Untuk itu, permainan seperti melawan Espanyol harus dipertahankan.

”Kita harus terus seperti ini karena kita adalah tim yang sangat bagus. Kita tahu musim ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi kita memiliki kesempatan untuk mencoba membalikkan keadaan di setiap pertandingan untuk musim depan,” tandas Vinicius.

”Saya yakin kita akan kembali ke puncak, yang dibutuhkan klub ini. Kita tidak boleh membiarkan apa pun lepas kendali,” terang Vinicius.