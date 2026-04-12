AC Milan Babak Belur, Dipermak Udinese 0-3 di Kandang Sendiri

JawaPos.com - AC Milan dibantai dengan skor telak 0-3 ketika menjamu Udinese pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadion San Siro, Milan, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini kekalahan AC Milan dari Udinese terjadi akibat gol yang dicetak Davide Bartesaghi (GBD), Jurgen Ekkelenkamp, dan Arthur Atta, demikian catatan Serie A.

Kekalahan ini membuat AC Milan masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan 63 poin dari 32 laga, terpaut sembilan poin dari Inter Milan di tempat pertama.

Sebaliknya, kemenangan membuat Udinese naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 43 poin dari 32 pertandingan, berjarak 14 poin dari zona Eropa.

Milan berusaha memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai, akan tetapi upaya-upaya yang mereka lakukan tak membahayakan gawang Udinese.

Udinese berhasil unggul terlebih dahulu ketika memasuki menit ke-27 setelah Davide Bartesaghi melakukan gol bunuh diri sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Setelah unggul satu gol, Udinese kerap menekan lini pertahanan Milan dan sempat memberikan ancaman melalui tembakan Keinan Davis, namun bola masih membentur mistar gawang.

Udinese berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-37 setelah umpan lambung Nicolo Zaniolo dapat disambut sundulan Jurgen Ekkelenkamp yang berhasil membobol gawang Milan.