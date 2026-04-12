AC Milan Babak Belur, Dipermak Udinese 0-3 di Kandang Sendiri

Gelandang AC Milan Ruben Loftus Check diincar Aston Villa. (Istimewa)
JawaPos.com - AC Milan dibantai dengan skor telak 0-3 ketika menjamu Udinese pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadion San Siro, Milan, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
Pada pertandingan ini kekalahan AC Milan dari Udinese terjadi akibat gol yang dicetak Davide Bartesaghi (GBD), Jurgen Ekkelenkamp, dan Arthur Atta, demikian catatan Serie A.
Kekalahan ini membuat AC Milan masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan 63 poin dari 32 laga, terpaut sembilan poin dari Inter Milan di tempat pertama.
Sebaliknya, kemenangan membuat Udinese naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 43 poin dari 32 pertandingan, berjarak 14 poin dari zona Eropa.
Milan berusaha memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai, akan tetapi upaya-upaya yang mereka lakukan tak membahayakan gawang Udinese.
Udinese berhasil unggul terlebih dahulu ketika memasuki menit ke-27 setelah Davide Bartesaghi melakukan gol bunuh diri sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Baca Juga:Tret Tet Tet Bonek Ampel ke GBK! Dukung Persebaya Surabaya Meski Akhirnya Dibantai Persija Jakarta
Setelah unggul satu gol, Udinese kerap menekan lini pertahanan Milan dan sempat memberikan ancaman melalui tembakan Keinan Davis, namun bola masih membentur mistar gawang.
Udinese berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-37 setelah umpan lambung Nicolo Zaniolo dapat disambut sundulan Jurgen Ekkelenkamp yang berhasil membobol gawang Milan.
Memasuki babak kedua, Milan berusaha untuk memperkecil ketertinggalan, akan tetapi usaha yang mereka lakukan masih belum bisa menciptakan peluang.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik
Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek