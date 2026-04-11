Rizka Perdana Putra
11 April 2026, 23.45 WIB

Prediksi Liverpool vs Fulham: Andrew Robertson dan Mohamed Salah Menikmati Hari-hari Terakhir di Anfield

Andrew Robertson dan Diogo Jota merayakan gol untuk Liverpool. (Dok. Instagram @andyrobertson94)

JawaPos.com – Bek kiri Andrew Robertson dan wide attacker Mohamed Salah didatangkan Liverpool FC (LC) pada periode transfer yang sama, yakni musim panas 2017. Uniknya, Robbo–panggilan akrab Andrew Robertson– dan Salah bakal angkat kaki dari LFC pada waktu yang sama, yakni musim panas tahun ini.

Robbo menyusul Salah meninggalkan The Reds –julukan LFC– setelah sembilan musim. Robbo mengucapkan kata-kata perpisahannya kemarin (10/4). Kapten timnas Skotlandia itu pun akan mulai menikmati hari-hari terakhir bersama LFC saat menjamu Fulham FC di Anfield malam nanti (siaran langsung Champions TV 5/Vidio pukul 23.30 WIB).            

’’Setahun terakhir aku punya kesempatan pergi. Tetapi, aku tidak mengambil kesempatan itu karena sulit meninggalkan klub ini. Sepak bola terus berjalan dan aku pikir sekaranglah saatnya bagiku melanjutkan karier di tempat lain,’’ ungkap Robbo seperti dilansir dari laman resmi klub.

Sebutan Legenda

Kehadiran Milos Kerkez dari AFC Bournemouth sejak awal musim ini mampu menggeser Robbo dari starting XI LFC. Itu jadi alasan Robbo mantap pergi. ’’Aku sudah melalui perjalanan yang luar biasa di klub ini,’’ ucap pemain kelahiran Glasgow, 32 tahun silam, tersebut.

Salah pun memberikan tribut kepada Robbo. Salah mengunggah foto momen manis mereka di lapangan saat merayakan kemenangan. ’’Kehormatan bagiku jadi rekan setim dan sahabatmu. Kamu sudah mampu memenangkan semuanya dan kamu pergi sebagai legenda. Aku yakin, kita bersua lagi suatu saat nanti,’’ tulis Salah di Instagram. Sebutan legenda juga diberikan pemain LFC lain seperti kapten Virgil van Dijk dan winger Cody Gakpo.
 
Slot Masih Aman

Berbeda dengan Robbo dan Salah yang angkat kaki akhir musim ini, tactician LFC Arne Slot disebut masih aman. Media-media Inggris sempat menyebut jabatan Slot bakal berakhir jika LFC disingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) di perempat final Liga Champions. Dalam first leg di Parc des Princes, Paris, dua hari lalu (9/4), LFC kalah dua gol tanpa balas.

Namun, Evening Standard menyebut, posisi Slot tetap aman, bahkan hingga musim depan. Fenway Sports Group (FSG) selaku pemilik LFC, masih percaya dengan kinerja Slot. Meski, mantan entrenador Real Madrid dan eks gelandang LFC, Xabi Alonso, terus disebut sebagai calon pengganti Slot. ’’Itu (mengganti Slot) bukan solusi saat ini,’’ kata bek tengah LFC Ibrahima Konate kepada Liverpool Echo.
 
The Kop ”Sunyi” Hingga Akhir Musim

Di sisi lain, tribun utara Anfield atau yang biasa disebut The Kop, dikenal angker dan berisik bagi tim lawan. Tetapi, mulai saat ini hingga akhir musim nanti, The Kop akan memilih tanpa bersuara di setiap laga kandang LFC. Itu tidak lepas dari aksi protes kelompok suporter ”Spion Kop 1906”. Aksi itu sebagai balasan atas keputusan klub yang menaikkan harga tiket. 

Prediksi Susunan Pemain: 

