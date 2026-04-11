Liverpool Siap Gelontorkan Rp1,4 Triliun untuk Boyong 'Silky' Murillo

JawaPos.com- Liverpool dikabarkan tengah membidik bek tengah baru meski Ibrahima Konate segera menandatangani kontrak baru. Nama Murillo kini muncul sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan The Reds.

Menurut laporan Flashscore, Liverpool siap memenuhi banderol GBP 60-70 juta (Rp1,4 triliun) sekitar yang dipasang Nottingham Forest untuk bek asal Brasil tersebut. Klub Merseyside itu bahkan disebut siap melakukan langkah besar demi memboyong Murillo ke Anfield.

Meski Konate diperkirakan bertahan, Liverpool tetap harus merencanakan masa depan lini belakang mereka, terutama dengan potensi kepergian Virgil van Dijk pada 2027.

Murillo sendiri dikenal sebagai bek modern dengan kemampuan olah bola yang impresif. Mantan rekan setimnya, Joe Worrall, bahkan pernah menyebutnya sebagai pemain yang sangat halus dengan bola di kakinya. Hal ini membuat Murillo mendapatkan julukan 'Silky'.

Bek berusia 23 tahun itu juga dikabarkan terbuka untuk meninggalkan City Ground pada bursa transfer musim panas mendatang.

Tak hanya Liverpool, Chelsea dan Manchester United juga disebut meminati Murillo. Menariknya, ketiga klub tersebut tidak gentar dengan harga tinggi yang dipatok Forest yang berpotensi meraup keuntungan hingga tujuh kali lipat dari nilai pembelian awal sang pemain.

Liverpool sendiri disebut telah melakukan persiapan serius untuk memperkuat lini pertahanan musim depan, dan Murillo kini masuk dalam daftar prioritas mereka.

Pengalaman sang pemain di Premier League, dengan lebih dari 90 penampilan, menjadi salah satu alasan utama ketertarikan tersebut.