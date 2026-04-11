Liverpool Siap Gelontorkan Rp1,4 Triliun untuk Boyong 'Silky' Murillo

Liverpool bidik Silky Murillo. (@murillosantiago40)
JawaPos.com- Liverpool dikabarkan tengah membidik bek tengah baru meski Ibrahima Konate segera menandatangani kontrak baru. Nama Murillo kini muncul sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan The Reds.
Menurut laporan Flashscore, Liverpool siap memenuhi banderol GBP 60-70 juta (Rp1,4 triliun) sekitar yang dipasang Nottingham Forest untuk bek asal Brasil tersebut. Klub Merseyside itu bahkan disebut siap melakukan langkah besar demi memboyong Murillo ke Anfield.
Meski Konate diperkirakan bertahan, Liverpool tetap harus merencanakan masa depan lini belakang mereka, terutama dengan potensi kepergian Virgil van Dijk pada 2027.
Baca Juga:Kabar Duka Sepak Bola Indonesia: Legenda Persija Jakarta Sultan Harhara Tutup Usia, Warisannya Abadi di Hati Suporter
Murillo sendiri dikenal sebagai bek modern dengan kemampuan olah bola yang impresif. Mantan rekan setimnya, Joe Worrall, bahkan pernah menyebutnya sebagai pemain yang sangat halus dengan bola di kakinya. Hal ini membuat Murillo mendapatkan julukan 'Silky'.
Bek berusia 23 tahun itu juga dikabarkan terbuka untuk meninggalkan City Ground pada bursa transfer musim panas mendatang.
Tak hanya Liverpool, Chelsea dan Manchester United juga disebut meminati Murillo. Menariknya, ketiga klub tersebut tidak gentar dengan harga tinggi yang dipatok Forest yang berpotensi meraup keuntungan hingga tujuh kali lipat dari nilai pembelian awal sang pemain.
Baca Juga:Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya
Liverpool sendiri disebut telah melakukan persiapan serius untuk memperkuat lini pertahanan musim depan, dan Murillo kini masuk dalam daftar prioritas mereka.
Pengalaman sang pemain di Premier League, dengan lebih dari 90 penampilan, menjadi salah satu alasan utama ketertarikan tersebut.
Namun, Chelsea saat ini disebut sebagai pesaing terkuat Liverpool dalam perburuan tanda tangan Murillo.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging