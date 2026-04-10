Susul Mohamed Salah, Andy Robertson Tinggalkan Liverpool Akhir Musim Ini

JawaPos.com - Bek sayap Andy Robertson menyatakan akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini setleah sembilan musim membela klub Liga Inggris itu. Kepergian Robertson sekaligus menyusul hengkangnya Mohamed Salah yang sudah lebih dulu menyatakan akan meninggalkan The Reds akhir musim ini, dikutip dari ANTARA.

"Saya akan selalu mengenang kenangan indah di klub sepak bola ini, saya telah mencurahkan hati dan jiwa saya untuk klub ini selama sembilan tahun dan sama sekali tidak ada penyeselan," kata Robertson dalam laman Liverpool pada Jumat.

Robertson mengaku berat meninggalkan Liverpool, tetapi hidup harus jalan terus dan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meninggalkan Liverpool.

Pemain berkebangsaan Skotlandia itu menyatakan targetnya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk Liverpool dan suporter sepanjang musim ini.

Robertson menyatakan bangga bisa membela Liverpool selama sembilan tahun terakhir dan itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa.

Dia didatangkan Liverpool dari Hull City pada 2017 sampai bisa turut dalam mengantarkan The Reds dua kali menjuarai Liga Inggris, satu Liga Champions, satu Piala FA, dua Piala Liga, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Super UEFA dan satu Community Shield.