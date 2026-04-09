Risma Azzah Fatin
10 April 2026, 00.49 WIB

Luis Diaz Yakin Tinggalkan Liverpool Demi Bayern Munich adalah Langkah Tepat

Luis Diaz (Bein Sports) - Image

Luis Diaz (Bein Sports)

JawaPos.com – Pemain sayap Luis Díaz menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Bayern Munich merupakan langkah yang tepat.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia tampil impresif dalam laga Liga Champions. Ia mengaku merasa semakin yakin dengan pilihannya setelah menunjukkan performa konsisten.

Dalam pertandingan melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu, Díaz tampil sebagai salah satu pemain kunci.

Diaz berhasil mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 pada leg pertama perempat final. Kontribusinya membantu tim meraih keunggulan penting di kompetisi Eropa tersebut.

Díaz mengungkapkan bahwa dirinya merasa nyaman dan berkembang sejak bergabung dengan Bayern Munich.

Diaz juga menilai lingkungan tim yang solid serta rencana permainan yang jelas menjadi faktor utama peningkatan performanya. Hal tersebut membuatnya semakin percaya bahwa kepindahannya adalah keputusan yang tepat.

Sejak meninggalkan Liverpool, Díaz menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusi gol. Ia mencatatkan puluhan gol dan assist sepanjang musim bersama Bayern Munich. Performa tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting dalam skuad.

Díaz menyampaikan rasa puasnya terhadap perjalanan kariernya saat ini. Diaz kerap menyebut bahwa kondisi fisiknya dalam keadaan prima dan siap memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam meraih hasil positif.

Meski meraih kemenangan, Díaz mengakui bahwa timnya masih memiliki ruang untuk berkembang.

Kuis Diaz menilai Bayern Munich seharusnya dapat mencetak lebih banyak gol dalam pertandingan tersebut. Namun demikian, ia tetap optimistis timnya dapat melanjutkan performa positif pada leg berikutnya.

