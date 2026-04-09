Florentino Perez Kirim Pesan kepada Pemain Real Madrid Usai Takluk dari Bayern Munchen

JawaPos.com - Kekalahan memang sering membuat suasana ruang ganti menjadi sunyi dan penuh keraguan. Namun di Real Madrid, situasinya justru sering berbeda. Saat banyak tim mulai panik, Los Blancos malah biasanya mulai merasa cerita comeback mereka baru akan dimulai.

Hal itu terlihat setelah Real Madrid kalah 2-1 dari Bayern Munchen di leg pertama perempat final Liga Champions di Santiago Bernabeu. Tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, Florentino Perez langsung turun ke ruang ganti untuk berbicara kepada para pemain.

Melansir Defensa Central, presiden Real Madrid itu tidak datang untuk marah-marah atau mencari kambing hitam. Sebaliknya, ia justru mencoba membangkitkan mental para pemain yang terlihat kecewa usai gagal memanfaatkan sejumlah peluang penting.

Real Madrid sebenarnya sempat menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Namun, penyelesaian akhir menjadi masalah besar.

Vinicius Jr. dan Kylian Mbappe sama-sama gagal memaksimalkan kesempatan yang mereka miliki, dan Bayern akhirnya mampu memanfaatkan situasi itu untuk membawa pulang kemenangan.

Di tengah rasa frustrasi tersebut, Perez memilih untuk menanamkan keyakinan kepada skuadnya.

“Kita akan menang di Munich; siapa pun yang tidak percaya sebaiknya tinggal di rumah,” kata Perez kepada para pemain Real Madrid.

Pesan itu langsung mencerminkan budaya yang sudah lama melekat di klub. Real Madrid adalah tim yang selalu percaya bahwa tidak ada situasi yang benar-benar mustahil, terutama di Liga Champions.

Perez juga disebut mengingatkan para pemain soal rekor bagus Real Madrid di Allianz Arena. Menurutnya, Bayern memang lawan yang sangat kuat, tetapi Madrid punya sejarah panjang dalam membalikkan keadaan di Eropa.

Fakta bahwa Real Madrid terakhir kali kalah di Allianz Arena terjadi pada tahun 2012 semakin memperkuat optimisme di dalam tim. Bagi Perez, stadion itu bukan tempat untuk takut, melainkan tempat untuk menunjukkan karakter.