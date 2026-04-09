M Shofyan Dwi Kurniawan
09 April 2026, 18.16 WIB

Bos Bayern Munchen Minta Pemain Tetap Waspada Meski Menang atas Real Madrid

CEO Bayern Munchen Jan-Christian Dreesen meminta timnya tidak cepat puas meski menang 2-1 atas Real Madrid. Ia menegaskan Los Blancos masih sangat berbahaya di leg kedua. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com - Bayern Munchen memang berhasil pulang dari Santiago Bernabeu dengan kemenangan 2-1 atas Real Madrid. Namun, di dalam klub, suasananya ternyata jauh dari euforia berlebihan.

Melansir Diario AS, CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, langsung mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas. Menurutnya, keunggulan satu gol sama sekali belum cukup untuk membuat Bayern merasa aman, apalagi lawan yang mereka hadapi adalah Real Madrid.

Dreesen mengaku kemenangan di Bernabeu tetap terasa spesial karena Bayern akhirnya berhasil menang di stadion tersebut setelah penantian panjang.

“Kami memenangkan pertandingan ini untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Saat itu, pada tahun 2001, Giovane Elber yang membuka skor, dan hari ini tim inilah yang meraih kemenangan ini.”

Meski begitu, Dreesen menegaskan bahwa kemenangan itu tidak boleh membuat Bayern kehilangan fokus. Awalnya, Bayern sempat terlihat akan membawa pulang hasil yang jauh lebih nyaman. Namun, gol Kylian Mbappe di menit-menit akhir membuat agregat berubah menjadi lebih tipis.

Hal itu membuat Bayern sadar bahwa mereka masih jauh dari kata aman.

“Kami telah mengamankan posisi awal yang fantastis untuk leg kedua dalam delapan hari mendatang, posisi yang patut kami banggakan,” kata Dreesen.

Tetapi setelah itu, ia langsung memberi peringatan kepada timnya.

“Kami hanya unggul 1-0. Real Madrid memiliki kualitas untuk membalikkan keadaan dalam pertandingan seperti ini kapan saja, tetapi kami juga memilikinya.”

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Bayern tetap menghormati kekuatan Real Madrid. Klub asal Spanyol itu memang punya reputasi besar di Liga Champions dan dikenal sangat berbahaya ketika berada dalam situasi tertekan.

Dreesen juga menyinggung suasana di Santiago Bernabeu yang menurutnya bisa memberi dorongan luar biasa kepada Real Madrid jika mereka mulai mendapatkan momentum.

“Ia dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa jika diberi kesempatan. Kami memiliki sesuatu dalam permainan kami yang tidak dimiliki Real Madrid: X-Faltor kami, kiper kami yang berusia empat puluh tahun, kiper kelas dunia kami.”

