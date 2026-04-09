Absennya Tchouameni Jadi Pukulan Berat bagi Real Madrid

JawaPos.com - Real Madrid mendapat kabar buruk jelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen. Los Blancos dipastikan tidak akan diperkuat Aurelien Tchouameni saat bertandang ke Allianz Arena.
Absennya Tchouameni jelas menjadi pukulan besar bagi Real Madrid, apalagi mereka datang dengan kondisi tertinggal agregat 2-1. Dalam situasi seperti ini, Carlo Ancelotti pasti membutuhkan semua pemain terbaiknya untuk mencoba membalikkan keadaan.
Sebelum leg pertama dimainkan, Real Madrid sebenarnya punya tujuh pemain yang berada dalam ancaman skorsing. Untungnya, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham berhasil melewati pertandingan tanpa tambahan kartu kuning.
Namun, nasib berbeda dialami Tchouameni. Gelandang asal Prancis itu mendapat kartu kuning di babak pertama setelah menghentikan Michael Olise yang sedang mencoba membangun serangan balik Bayern.
Akibat kartu tersebut, Tchouameni harus menjalani skorsing dan absen pada pertandingan penting pekan depan di Jerman.
Melansir MARCA, setelah laga berakhir, Tchouameni mengaku tidak puas dengan keputusan wasit yang memberinya kartu kuning.
“Bagi saya, itu bukan kartu kuning. Saya tidak melakukan apa pun, saya hanya berlari… Dan dengan semua pelanggaran yang terjadi sebelumnya, itu tidak adil.”
Meski kecewa, Tchouameni tetap menunjukkan optimisme soal peluang timnya untuk bangkit di Allianz Arena.
“Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menjawab itu? Kami memiliki tim yang hebat, dan siapa pun yang masuk akan bermain dengan sangat baik. Kami akan berjuang untuk menang di Munich.”
Absennya Tchouameni kemungkinan akan membuat lini tengah Real Madrid mengalami perubahan besar. Jude Bellingham diperkirakan kembali ke starting lineup dan bisa mengisi peran yang ditinggalkan sang gelandang Prancis.
