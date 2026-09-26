Menjajal realme 16 Pro Harry Potter Edition, Saat 'Sihir' Hogwarts Muncul di Bodi Ponsel

JawaPos.com - Realme merilis realme 16 Pro Harry Potter Edition pada 21 September 2026 dengan membawa konsep yang cukup berbeda dari smartphone edisi khusus pada umumnya. Alih-alih hanya menambahkan logo atau ornamen Harry Potter, realme mencoba memasukkan dunia Hogwarts ke dalam desain fisik, antarmuka hingga aksesori yang menyertai perangkat.

JawaPos.com berkesempatan menjajal langsung perangkat tersebut. Kesan sebagai ponsel bertema Harry Potter sudah terasa sejak kotaknya dibuka. Namun, pengalaman paling menarik baru terlihat ketika realme 16 Pro Harry Potter Edition dibawa ke bawah sinar matahari.

Lambang Hogwarts di bagian belakang yang awalnya terlihat sederhana perlahan memunculkan empat warna khas asrama Hogwarts. Ada merah untuk Gryffindor, hijau Slytherin, kuning Hufflepuff dan biru Ravenclaw.

Efek tersebut bukan sekadar ornamen, melainkan hasil dari teknologi perubahan warna yang ditanamkan pada bodi. Di luar fitur tersebut, realme juga memberikan sejumlah detail yang membuat perangkat ini terasa seperti sebuah paket koleksi bagi penggemar Harry Potter.

Lantas, seperti apa pengalaman menjajal realme 16 Pro Harry Potter Edition dari sisi desain, layar, performa, kamera hingga fitur khas Hogwarts?

Desain: Saat Hogwarts Dipindahkan ke Bodi Smartphone Begitu perangkat berada di tangan, desain menjadi bagian yang paling mudah membedakan realme 16 Pro Harry Potter Edition dengan versi regulernya.

Realme menggunakan warna Magic Brown yang terinspirasi dari nuansa klasik kastil Hogwarts. Permukaannya memiliki tekstur seperti kulit dengan kombinasi pola berbentuk diamond, sehingga memberikan kesan klasik sekaligus berbeda dari desain smartphone yang umumnya mengandalkan permukaan kaca.

Di bagian tengah belakang terdapat Hogwarts Crest. Lambang tersebut menggabungkan simbol empat asrama Hogwarts dalam satu emblem yang mengelilingi huruf H.

Ada singa Gryffindor, ular Slytherin, badger Hufflepuff dan elang Ravenclaw. Di bawah lambang tersebut terdapat pita dengan motto Hogwarts, "Draco Dormiens Nunquam Titillandus".