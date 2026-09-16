Penggemar Harry Potter Wajib Lihat, Realme 16 Pro Ini Punya Sentuhan Hogwarts

JawaPos.com - Bagaimana rasanya membawa sedikit suasana Hogwarts ke dalam keseharian? Jawabannya akan hadir lewat smartphone realme 16 Pro Harry Potter Edition yang membawa sejumlah elemen khas dunia Harry Potter ke bodi smartphone, termasuk lambang Hogwarts, motif Wizard's Chess, hingga desain modul kamera yang terinspirasi dari mata Hedwig.

Smartphone edisi khusus tersebut akan diluncurkan di Indonesia pada 21 September 2026. Tidak hanya ponsel, realme juga menyiapkan gift box bertema Hogwarts yang dirancang menyerupai koper Harry Potter dan dilengkapi sejumlah merchandise untuk penggemar.

Yang menarik, identitas Harry Potter pada perangkat ini tidak sekadar hadir dalam bentuk logo. realme memasukkan sejumlah detail yang merujuk pada cerita dan ikon dunia sihir tersebut ke dalam desain fisiknya.

Dari Wizard's Chess hingga Lambang Hogwarts Realme menyebut pendekatan desain ini sebagai The Hogwarts Inspired Design. Bagian belakang realme 16 Pro Harry Potter Edition hadir dalam sentuhan akhir berwarna cokelat dengan tekstur kulit bermotif Argyle.

Motif tersebut mengambil inspirasi dari adegan Wizard's Chess, permainan catur sihir yang menjadi salah satu bagian yang mudah dikenali penggemar Harry Potter.

Di tengah bagian belakang perangkat, terdapat lambang Hogwarts.

Penempatannya dibuat menyatu dengan desain bodi sehingga identitas sekolah sihir tersebut menjadi salah satu detail utama perangkat.