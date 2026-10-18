Survei PPI Menunjukkan 79,3 % Responden yang Tak Tamat SD Puas dengan Kinerja 2 Tahun Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto ke Halmahera Tengah bukan hanya menjadi momentum penting bagi perkembangan industri. (Tim Presiden)
JawaPos.com - Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) edisi Oktober 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen. Angka tinggi tersebut muncul dari kelompok masyarakat yang tidak menamatkan sekolah dasar (SD) atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Sebaliknya, responden dengan level pendidikan lulusan perguruan tinggi menjadi kelompok dengan tingkat ketidakpuasan paling tinggi. Sebanyak 50,4 persen responden dari kelompok tersebut menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sedangkan 43,2 persen lainnya mengaku puas.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyampaikan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden dan pemerintahan Prabowo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden yang tersebar di berbagai daerah.
"Responden ada 1.200 orang yang diwawancara tatap muka di 38 provinsi," kata Adi Prayitno dalam paparannya pada Minggu (18/10).
Berdasarkan tingkat pendidikan, responden yang tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah mencatat kepuasan sebesar 79,3 persen. Sementara itu, 10 persen responden dalam kelompok tersebut menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo.
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