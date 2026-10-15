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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Menlu Armanatha Nasir Sebut Presiden Prabowo Setuju Terima Bantuan Negara Tetangga Atasi karhutla

Helikopter CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) yang akan dikirim ke Indonesia bantu tangani karhutla Kalimantan. (@ModJapan_en)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Tanah Air.

Ia menuturkan, mekanisme bantuan tersebut sudah dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha Nasir usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (15/10).

Menurutnya, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap penanganan karhutla, mengingat dampaknya yang besar terhadap berbagai daerah maupun kawasan.

Sebanyak 60.177 personel gabungan dari pemadam kebakaran (damkar), TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan di daerah, dan relawan telah diterjunkan hingga 13 Oktober lalu.

Sejumlah alutsista, seperti helikopter dan pesawat, juga telah dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman menggunakan metode water bombing serta menjalankan operasi modifikasi cuaca.

“Langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia selama ini sangat kuat ya. Ini menunjukkan komitmen kita untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata Arrmanatha.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bahwa Pemerintah Malaysia siap membantu pemadaman karhutla di Indonesia saat bertemu Presiden Prabowo dan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 18 September lalu.

Editor: Kuswandi
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