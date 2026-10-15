Profil Jenderal TNI Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus yang Ditunjuk Jadi Wamenhan

Jenderal TNI Richard Tampubolon (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Richard T. H. Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) pada Kamis (15/10). Richard merupakan salah seorang jenderal TNI AD jebolan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Richard merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1992. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Sebelumnya, dia juga sudah pernah bertugas sebagai panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.
“Mengangkat Jenderal TNI Richard T. H. Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang strategi doktrin dan pembangunan kekuatan,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan Keputusan Presiden (Keppres).
Berdasar data, Richard merupakan pejabat TNI kelahiran 24 Mei 1969. Lahir di Jakarta, Richard kemudian masuk Akmil untuk mengabdikan diri sebagai prajurit. Dari Akmil, dia masuk pasukan khusus TNI hingga dipercaya menjadi komandan Batalyon 11/Grup 1/Kopassus, Wakil Komandan Grup 2/Kopassus sampai Asisten Intelijen Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
Setelah itu, Richard menjadi Komandan Grup 2/Kopassus, Komandan Grup 3/Kopassus, hingga Komandan Rindam di Kodam VI/Mulawarman pada 2016. Dari sana, dia mendapat kepercayaan menjadi komandan Korem 023/Kawal Samudera pada 2016-2017.
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