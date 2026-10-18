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Muhammad Ridwan
Senin, 19 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Prabowo Terima Sekjen PBB António Guterres di Kediamannya, Kuatkan Komitmen Perdamaian Dunia

Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kiri) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10). (Istimewa) - Image

Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kiri) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di kediamannya di Hambalang, Bogor Minggu (18/10). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan PBB, serta menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Prabowo menyambut langsung kedatangan Guterres di selasar kediamannya. Keduanya tampak bersalaman dan berbincang sebelum berjalan bersama menuju pendopo untuk mengikuti sesi foto bersama.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dengan kehadiran anak-anak yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk pengenalan keragaman budaya Indonesia kepada Sekjen PBB tersebut.

Setelah prosesi penyambutan, Prabowo dan Guterres melanjutkan agenda dengan menggelar pertemuan bilateral yang dihadiri delegasi dari kedua pihak. Pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah isu strategis serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi perkembangan situasi global.

Pertemuan tersebut juga mencerminkan keberlanjutan komunikasi antara Indonesia dan PBB dalam mempererat kemitraan. Bagi Indonesia, kerja sama dengan organisasi internasional itu menjadi salah satu instrumen penting untuk menjalankan diplomasi serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan global melalui dialog.

Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kesamaan pandangan dalam menghadapi tantangan internasional. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dorongan untuk menciptakan perdamaian dan menjaga stabilitas di tengah dinamika geopolitik dunia.

Editor: Diar Candra
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