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Muhammad Ridwan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Kepala Lembaga Negara di Istana Bogor Jumat Malam

Presiden Prabowo Subianto. - Image

Presiden Prabowo Subianto.

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan memanggil sejumlah menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga negara ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (16/10) malam.

Para pejabat Kabinet Merah Putih itu berdatangan secara bertahap menjelang dimulainya acara yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB.

Salah satu pejabat yang hadir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria. Ia mengaku kedatangannya untuk memenuhi arahan langsung dari Kepala Negara.

Meski belum merincikan topik utama yang dibahas, ia meyakini ada hal mendasar yang akan disampaikan Presiden dalam forum tersebut.

“Kami memenuhi undangan Pak Presiden pada malam ini. Ya, saya yakin pasti ada agenda penting. Nanti akan disampaikan setelah selesai,” kata Arif Satria di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (16/10).

Ketika dikonfirmasi mengenai format acara apakah berstatus sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas, Arif menegaskan bahwa agenda malam itu fokus pada pertemuan langsung bersama Presiden.

“Ini pertemuan dengan Pak Presiden,” ucapnya.

Senada dengan Arif, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga membenarkan kehadirannya di Istana Bogor. Maruarar yang hadir seorang diri enggan berspekulasi mengenai kaitan pertemuan ini dengan momen evaluasi jelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia hanya menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus memaksimalkan pelayanan publik.

“Ya, kita bekerja lebih keras lagi bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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