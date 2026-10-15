Dukung Target 100 GWp Energi Surya Prabowo, SUN Energy Bidik 100 MW per Tahun

JawaPos.com - PT Surya Utama Nuansa (SUN energy), menargetkan setidaknya penambahan 100 megawatt (MW) portofolio pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akan dibangun oleh perusahaan setiap tahunnya.

Langkah tersebut diharapkan memperbesar kontribusi sektor swasta dalam penambahan kapasitas energi terbarukan nasional sekaligus mendukung visi pengembangan 100 GWp energi surya yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Director of Power SUN, Jefferson Kuesar, mengatakan target tersebut diluar dari PLTS yang akan dibangun lahan bekas tambang oleh SUN Energy.

“Kita pengen paling tidak 80-100 MW setiap tahun minimum untuk kebutuhan yang kita pengen capai. Itu di luar apa yang mau kita lakukan di pertambangan,” ujar Jefferson dalam media gathering SUN Energy, Jakarta, Kamis (15/10).

Jefferson mengatakan, memasuki satu dekade perjalanan di industri energi bersih, SUN telah mengembangkan lebih dari 500 MW kapasitas energi surya melalui lebih dari 400 proyek.

Ia mengatakan, estimasi produksi energi bersih pada 2026, proyek-proyek SUN diperkirakan berkontribusi terhadap pengurangan emisi sekitar 244.549 ton CO₂ per tahun, setara dengan penanaman sekitar 4,06 juta pohon.

Sepuluh tahun pertama SUN menunjukkan bahwa transisi energi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan industri terhadap efisiensi, keandalan, dan daya saing. Memasuki dekade berikutnya, kami ingin membawa pengalaman tersebut lebih jauh melalui sistem elektrifikasi yang semakin terintegrasi, dari energi bersih hingga pemanfaatannya dalam aktivitas operasional pelanggan,” ujarnya.

Selain PLTS, SUN memperluas solusi dari pengembangan energi surya menuju sistem elektrifikasi yang lebih terintegrasi. Adapun, hal tersebut mencakup PLTS, sistem penyimpanan dan manajemen energi, kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, serta sistem digital untuk mendukung pengelolaan energi dan armada.