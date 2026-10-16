Japto Kembali Pimpin Pemuda Pancasila, Siapkan Aksi Nyata Dukung Prabowo

JawaPos.com - Japto Soelistyo Soerjosoemarno kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) periode 2025–2030 dalam Lanjutan Musyawarah Besar (Mubes) XI. Ia pun menegaskan komitmen Pemuda Pancasila untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemuda Pancasila tidak pernah bertentangan dengan pemerintah selama tujuh presiden, apalagi presiden ke-8," ujar Japto dalam pidatonya.

Japto menyampaikan, seluruh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila di Indonesia siap mengambil peran aktif di daerah.

Langkah ini mencakup pengawalan program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Pemuda Pancasila sebagai mitra pemerintah adalah menjalankan program pemerintah. Itu pasti, otomatis," tegasnya.

Forum Mubes XI yang dihadiri oleh utusan tingkat provinsi ini sekaligus menjadi momentum penting untuk konsolidasi internal organisasi setelah sempat vakum beberapa waktu.

Selain penguatan organisasi, Japto memberikan catatan kritis mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa pengembangan potensi daerah harus didasarkan pada riset lapangan yang akurat, bukan sekadar pantauan jarak jauh.

"Ini enggak bisa begitu saja dilihat pakai drone. Ini harus ada survei dan riset yang dalam," kata Japto.