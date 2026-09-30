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Antara
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.00 WIB

Gerindra: Prabowo akan Hadiri Rapat Paripurna DPR 1 Oktober 2026

Presiden Prabowo Subianto. (YT Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (YT Setpres)

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut, Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam Rapat Paripurna DPR besok Kamis (1/10) di kompleks parlemen Jakarta.

"Besok Pak Prabowo insya Allah, jika tidak ada halangan akan hadir ke DPR," kata Bahtra di Jakarta, Rabu (30/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Meski demikian, Bahtra urung menjelaskan lebih lanjut tujuan kehadiran Prabowo dalam agenda Rapat Paripurna itu.

Rencananya, Rapat Paripurna DPR RI akan dilaksanakan pada Kamis (1/10) pukul 9.30 WIB di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II.

Ada dua agenda utama dalam rapat tersebut. Pertama, penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Agenda selanjutnya, yakni persetujuan perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri, dilanjutkan pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan Rapat Paripurna besok merupakan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi pada Senin (28/9) lalu.

Editor: Bayu Putra
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