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Sabik Aji Taufan
Rabu, 30 September 2026 | 04.16 WIB

Munas X AMPI Munculkan Calon Tunggal Ketum, Sekjen Golkar Nilai Sebagai Kedewasaan Politik

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat menghadiri Munas AMPI di Jakarta, Selasa (29/9). (Istimewa)

 

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai kader muda Golkar menunjukan sikap dewasa. Sehingga persaingan yang muncul tidak berujung pada pertikaian.
 
Hal itu disampaikan Sarmuji saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) X Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, pada Selasa (29/9). 
 
Sarmuji mengatakan, kader muda Golkar menunjukan kedewasaan berpolitik. Hal ini terbukti munas berhasil berjalan lancar.
 
Padahal kegiatan ini memiliki tujuan penting dalam menentukan masa depan organisasi. Namun, berbagai dinamika yang muncul berhasil diredam. 
 
 
“Sempat terjadi dinamika yang lumayan sebelum-sebelumnya, tetapi alhamdulillah dengan kedewasaan anak-anak muda ini, AMPI bisa membangun satu konsensus, sehingga Munas ini bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.
 
Munculnya calon tunggal menunjukan proses musyawarah para kader berjalan maksimal. Berbagai perbedaan pandangan berhasil diselesaikan tanpa konflik.
 
Sementara, Panitia Pelaksana Munas X AMPI, Muhammad Syafii mengatakan, Munas dipastikan berjalan lancar. Semua mekanisme organisasi dijalankan dengan benar.
 
“Pelaksanaan Munas X AMPI kali ini hanya diikuti satu kandidat calon ketua umum, yaitu Bung Zigo Rolanda. Mengenai pelaksanaan Munas X AMPI hari ini, akan berjalan sesuai mekanisme organisasi," kata Syafii.
 
Sebagai calon tunggal, Zigo mematok agenda strategis pasca munas. Seperti membenahi internal organisasi hingga menyasar pemilih pemula pada Pemilu 2029.
 
“Yang pertama itu yang kami beresin rumah tangga lah. Yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik kita evaluasi. Tentu untuk menjaga target-target Partai Golkar di tahun 2029,” ungkap Zigo.
 
Terkait gerakan politik, pemilih muda menjadi salah satu kunci memenangkan pemilu. Oleh karena itu, gaya komunikasi poltik harus disesuaikan.
 
“Ya daerah-daerah, prioritasnya tentu penggalangan pemilih pemula. Penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi politik pada hari ini yang mana anak-anak muda hari ini kan maunya politiknya soft, nah itu kita akan membuat bagaimana anak-anak muda tertarik pada AMPI dan juga tertarik kepada Partai Golkar,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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