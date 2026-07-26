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Sabik Aji Taufan
Minggu, 26 Juli 2026 | 17.48 WIB

Terima Majlis Belia Malaysia, Sekjen AMPI sebut Generasi Muda Perlu Berperan Aktif dalam Geopolitik ASEAN 

Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Arief Rosyid Hasan bersama Penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia, Muhammad Syahmi Shamsuddin. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Arief Rosyid Hasan menyoroti pentingnya geopolitik ASEAN. Generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam menjaga kawasan.
 
Hal itu disampaikan oleh Arief saat menerima kunjungan Penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia, Muhammad Syahmi Shamsuddin di Jakarta.
 
Silaturahmi ini menjadi langkah awal memperkuat diplomasi kepemudaan Indonesia-Malaysia sekaligus mematangkan persiapan penyelenggaraan Kuala Lumpur-Jakarta Nusantara Youth Nexus (KLJ Nexus) yang akan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026 dengan tema One Region, One Generation, One Future.
 
Majlis Belia Malaysia dinilai memiliki posisi strategis bagi kelompok kepemudaan. Posisinya setara dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). 
 
 
Oleh karena itu, AMPI dan MBM sepakat membangun kerja sama dalam mendorong kepemimpinan generasi muda di kawasan ASEAN. Isu geopolitik ASEAN dianggap penting mendapat perhatian generasi muda.
 
“Kolaborasi kepemudaan tidak hanya berbicara mengenai pertukaran program, tetapi juga bagaimana generasi muda mampu menghadirkan gagasan strategis bagi masa depan ASEAN,” ujar Arief, Minggu (26/7).
 
Menanggapi hal itu, Muhammad Syahmi menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPP AMPI dan menilai Indonesia serta Malaysia memiliki tantangan yang serupa, mulai dari transformasi digital, ketenagakerjaan, hingga regenerasi kepemimpinan. 
 
Karena itu, kolaborasi kedua organisasi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan memperkuat jejaring pemuda di tingkat regional.
 
Sebagai tindak lanjut, delegasi resmi Majlis Belia Malaysia akan berkunjung ke Indonesia pada 7-9 Agustus 2026 dalam rangkaian kegiatan Kuala Lumpur-Jakarta Nusantara Youth Nexus, pada tanggal 7 Agustus 2026. 
 
Delegasi dijadwalkan melakukan audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, serta menghadiri forum diskusi kepemudaan di Kantor DPP AMPI.
 
Puncak agenda pada hari pertama adalah peluncuran “10 Youth Initiatives Towards Golden Generation Indonesia and Malaysia”, sebuah inisiatif bersama yang diharapkan menjadi peta jalan kolaborasi pemuda Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang strategis, mulai dari kepemimpinan, inovasi, ekonomi, pendidikan, hingga kerja sama regional.
 
"Melalui kolaborasi ini, DPP AMPI dan Majlis Belia Malaysia berkomitmen memperkuat hubungan kepemudaan kedua negara sekaligus mendorong lahirnya generasi muda ASEAN yang berdaya saing global, adaptif terhadap perubahan geopolitik, dan siap menjadi pemimpin masa depan kawasan," pungkas Arief.

Editor: Sabik Aji Taufan
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