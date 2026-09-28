Gelar Rapimnas dan Munas, AMPI Targetkan Dapat Pemimpin Terbaik

AMPI menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV dan Musyawarah Nasional (Munas) X. (Istimewa)
JawaPos.com - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) segera menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV dan Musyawarah Nasional (Munas) X. AMPI menargetkan bisa mendapat pemimpin terbaik.
Rapimnas dan Munas akan digelar di Jakarta hari ini, 28 September hingga 30 September 2026. Agenda ini digelar setiap 5 tahun sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AMPI.
Ketua Steering Committee (SC) AMPI, Wahyu Hamdani, mengatakan Rapimnas IV dan Munas X AMPI dipersiapkan secara singkat.
Dia memastikan seluruh tahapan dijalankan dengan baik. AMPI bekerja sama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
“Persiapan memang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, tetapi Alhamdulillah sampai saat ini seluruh persiapan sudah berjalan dengan sangat baik. Kami terus memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan, baik secara teknis maupun organisasi, dapat dipersiapkan secara maksimal,” ujar Wahyu.
Dia menuturkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI dari berbagai daerah menunjukan respon positif. Para kader antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Para kader juga mengharapkan bisa melahirkan pemimpin terbaik dalam agenda kali ini. Dengan begitu, organisasi bisa semakin maju.
“Antusiasme DPD AMPI dari daerah sangat baik. Mereka datang dengan semangat dan harapan agar forum ini dapat menghasilkan pemimpin yang baik, yang mampu membawa AMPI semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa,” jelasnya.
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