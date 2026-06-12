Pelaku Usaha Rental Mobil Harus Adaptif di Era Digital

JawaPos.com - Komunitas Rental Mobil Indonesia (KOREMBI) secara resmi menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KOREMBI Ke-3 Tahun 2026 yang berlangsung pada 9–11 Juni 2026 di Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pengurus dan anggota KOREMBI dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyusun program kerja strategis, serta meningkatkan profesionalisme industri rental mobil nasional. KOREMBI sendiri merupakan komunitas yang mewadahi para pelaku usaha rental mobil di Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas layanan usaha.

Mengusung semangat “Solid, Profesional, dan Berdaya Saing”, Rapimnas dan Rakernas tahun ini menjadi forum tertinggi organisasi dalam mengevaluasi program kerja sebelumnya sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi tantangan dan peluang industri transportasi di era digital.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai agenda penting, mulai dari sidang organisasi, penyusunan program kerja nasional, diskusi pengembangan usaha rental mobil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder.

Ketua Umum KOREMBI Mohammad Baihaki menyampaikan bahwa Rakernas dan Rapimnas merupakan wadah untuk mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat posisi KOREMBI sebagai organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri rental mobil nasional.

"Usaha rental yang profesional, terpercaya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kolaborasi dan solidaritas adalah kunci utama kemajuan organisasi,” ujarnya.

Selain membahas program kerja organisasi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi nasional antaranggota yang selama ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pertemuan tatap muka tersebut diharapkan dapat memperkuat jaringan bisnis, membuka peluang kerja sama baru, serta meningkatkan rasa kebersamaan di antara para pelaku usaha rental mobil.

Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapimnas dan Rakernas Ke-3 dinilai sangat tepat karena kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan budaya yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan sektor transportasi dan jasa rental kendaraan.