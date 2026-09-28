Bertolak ke Batang, Gibran Desak Investigasi Keracunan MBG Dituntaskan

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bertolak ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Senin (28/9). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap warga yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang berjalan optimal.

Gibran menegaskan, keselamatan dan pemulihan kesehatan para korban harus menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, kepastian bagi keluarga korban, percepatan investigasi, serta penguatan sistem pengawasan keamanan pangan juga menjadi hal yang harus segera dilakukan.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” kata Gibran dalam keterangannya, Senin (28/9).

Menurut Gibran, seluruh korban yang masih mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan harus memperoleh pelayanan medis hingga kondisi mereka benar-benar pulih. Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan setelah diperbolehkan kembali ke rumah.

Ia menambahkan, warga yang sebelumnya telah dinyatakan dapat pulang namun kembali merasakan keluhan kesehatan harus tetap mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis lanjutan.

Selain memastikan layanan kesehatan tersedia, Gibran menyatakan biaya pengobatan para korban harus ditanggung sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan perlu dipastikan berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien.

Sementara mengenai penyebab kejadian tersebut, Gibran menyebut proses pemeriksaan masih berlangsung. Dia meminta investigasi segera diselesaikan dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.

“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” ujar Gibran.